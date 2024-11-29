Декабрь в Свердловской области будет аномально теплым

Температура в декабре в Свердловской области будет на 1,5 градуса выше нормы
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Температура будет варьироваться от -16 до -10 градусов Фото:

В Свердловской области температура воздуха в декабре ожидается на 1,5 градуса выше нормы. Количество осадков в регионе выпадет примерно столько же, как и в прошлые годы. Об этом рассказали синоптики Уралгидрометцентра.

«Средняя температура декабря ожидается на полтора градуса выше нормы. Предполагаемое количество осадков около среднего многолетнего количества», — следует из сообщения. Температура в течение месяца будет варьироваться от -16 до -10 градусов.

Ранее агентство публиковало приблизительный прогноз на весь отопительный сезон 2024—2025 года. Согласно предварительным данным, декабрь на Урале обещал быть аномально теплым.

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В Свердловской области температура воздуха в декабре ожидается на 1,5 градуса выше нормы. Количество осадков в регионе выпадет примерно столько же, как и в прошлые годы. Об этом рассказали синоптики Уралгидрометцентра. «Средняя температура декабря ожидается на полтора градуса выше нормы. Предполагаемое количество осадков около среднего многолетнего количества», — следует из сообщения. Температура в течение месяца будет варьироваться от -16 до -10 градусов. Ранее агентство публиковало приблизительный прогноз на весь отопительный сезон 2024—2025 года. Согласно предварительным данным, декабрь на Урале обещал быть аномально теплым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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