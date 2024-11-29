Декабрь в Свердловской области будет аномально теплым

В Свердловской области температура воздуха в декабре ожидается на 1,5 градуса выше нормы. Количество осадков в регионе выпадет примерно столько же, как и в прошлые годы. Об этом рассказали синоптики Уралгидрометцентра.
«Средняя температура декабря ожидается на полтора градуса выше нормы. Предполагаемое количество осадков около среднего многолетнего количества», — следует из сообщения. Температура в течение месяца будет варьироваться от -16 до -10 градусов.
Ранее агентство публиковало приблизительный прогноз на весь отопительный сезон 2024—2025 года. Согласно предварительным данным, декабрь на Урале обещал быть аномально теплым.
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