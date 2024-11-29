Европе дали совет насчет спецпосланника по Украине

Bloomberg: после назначения Келлога Европа останется без союзников по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европа может остаться без союзников по Украине, пишет Bloomberg
Европа может остаться без союзников по Украине, пишет Bloomberg Фото:

Назначение избранным президентом США Дональдом Трампом своим спецпредставителем по Украине генерала в отставке Кита Келлога приведет к тому, что европейским странам придется помогать Киеву без американской поддержки. Об этом сообщает издание Bloomberg.

«С назначением Трампом своим специальным посланником по Украине и России Келлога правительствам европейских стран придется не только защищать себя, но и поддерживать сопротивление Украину без помощи американских союзников», — говорится в публикации. Отмечается, что Келлог активно выступал за прекращение военной помощи Киеву, что подтверждает опасения Запада.

Ранее Der Spiegel сообщал, что новый спецпредставитель Трампа по Украине столкнется с «практически невыполнимой задачей». Отмечается, что Трамп в ходе предвыборной гонки обещал разрешить конфликт на Украине. Теперь Келлогу предстоит найти такие условия, которые устроят и Россию, и Украину, а это «почти невозможно», говорится в публикации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Назначение избранным президентом США Дональдом Трампом своим спецпредставителем по Украине генерала в отставке Кита Келлога приведет к тому, что европейским странам придется помогать Киеву без американской поддержки. Об этом сообщает издание Bloomberg. «С назначением Трампом своим специальным посланником по Украине и России Келлога правительствам европейских стран придется не только защищать себя, но и поддерживать сопротивление Украину без помощи американских союзников», — говорится в публикации. Отмечается, что Келлог активно выступал за прекращение военной помощи Киеву, что подтверждает опасения Запада. Ранее Der Spiegel сообщал, что новый спецпредставитель Трампа по Украине столкнется с «практически невыполнимой задачей». Отмечается, что Трамп в ходе предвыборной гонки обещал разрешить конфликт на Украине. Теперь Келлогу предстоит найти такие условия, которые устроят и Россию, и Украину, а это «почти невозможно», говорится в публикации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...