Европе дали совет насчет спецпосланника по Украине

Назначение избранным президентом США Дональдом Трампом своим спецпредставителем по Украине генерала в отставке Кита Келлога приведет к тому, что европейским странам придется помогать Киеву без американской поддержки. Об этом сообщает издание Bloomberg.
«С назначением Трампом своим специальным посланником по Украине и России Келлога правительствам европейских стран придется не только защищать себя, но и поддерживать сопротивление Украину без помощи американских союзников», — говорится в публикации. Отмечается, что Келлог активно выступал за прекращение военной помощи Киеву, что подтверждает опасения Запада.
Ранее Der Spiegel сообщал, что новый спецпредставитель Трампа по Украине столкнется с «практически невыполнимой задачей». Отмечается, что Трамп в ходе предвыборной гонки обещал разрешить конфликт на Украине. Теперь Келлогу предстоит найти такие условия, которые устроят и Россию, и Украину, а это «почти невозможно», говорится в публикации.
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