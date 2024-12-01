В Екатеринбурге продают коттедж с белоснежным интерьером за 43 млн рублей. Фото

02 декабря 2024 в 04:20 Размер текста - 17 +

Площадь жилой зоны 240 кв. м. (архивное фото) Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В Екатеринбурге продают трехэтажный коттедж с белоснежным интерьером за 43 миллиона рублей. Он находится возле соснового леса на Ново-Московском тракте за торговым комплексом «Мега». Объявление появилось на сайте «Авито». «Продается трехэтажный кирпичный дом, идеально подходящий для семьи. Дом расположен в 5 минутах от ТРЦ „Мега“, в 15 минутах от центра. Дом построен по индивидуальному проекту. Изюминкой проекта являются панорамное остекление и камин. В продаже только по причине переезда. Гараж на две машины со смотровой ямой», — написано в объявлении. По словам продавца, на первом этаже расположены гостевая комната, комната отдыха, спортзал, сауна, санузел, а на втором — гостиная с камином и панорамным остеклением, кухня, спальни, санузел, постирочная и гардеробная. Третий этаж состоит из двух комнат. Общая площадь — 300 квадратных метров. Территория жилого дома — 240 кв. м. В доме центральная канализация, газовое отопление с импортными котлами, вода из собственной скважины. Стоимость одного кв. м. — 143 333 рубля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге продают трехэтажный коттедж с белоснежным интерьером за 43 миллиона рублей. Он находится возле соснового леса на Ново-Московском тракте за торговым комплексом «Мега». Объявление появилось на сайте «Авито». «Продается трехэтажный кирпичный дом, идеально подходящий для семьи. Дом расположен в 5 минутах от ТРЦ „Мега“, в 15 минутах от центра. Дом построен по индивидуальному проекту. Изюминкой проекта являются панорамное остекление и камин. В продаже только по причине переезда. Гараж на две машины со смотровой ямой», — написано в объявлении. По словам продавца, на первом этаже расположены гостевая комната, комната отдыха, спортзал, сауна, санузел, а на втором — гостиная с камином и панорамным остеклением, кухня, спальни, санузел, постирочная и гардеробная. Третий этаж состоит из двух комнат. Общая площадь — 300 квадратных метров. Территория жилого дома — 240 кв. м. В доме центральная канализация, газовое отопление с импортными котлами, вода из собственной скважины. Стоимость одного кв. м. — 143 333 рубля.