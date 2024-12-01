01 декабря 2024

В Екатеринбурге продают коттедж с белоснежным интерьером за 43 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый ЗАГС.Екатеринбург, лепнина, потолок, интерьер
Площадь жилой зоны 240 кв. м. (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге продают трехэтажный коттедж с белоснежным интерьером за 43 миллиона рублей. Он находится возле соснового леса на Ново-Московском тракте за торговым комплексом «Мега». Объявление появилось на сайте «Авито».

«Продается трехэтажный кирпичный дом, идеально подходящий для семьи. Дом расположен в 5 минутах от ТРЦ „Мега“, в 15 минутах от центра. Дом построен по индивидуальному проекту. Изюминкой проекта являются панорамное остекление и камин. В продаже только по причине переезда. Гараж на две машины со смотровой ямой», — написано в объявлении.

По словам продавца, на первом этаже расположены гостевая комната, комната отдыха, спортзал, сауна, санузел, а на втором — гостиная с камином и панорамным остеклением, кухня, спальни, санузел, постирочная и гардеробная. Третий этаж состоит из двух комнат. Общая площадь — 300 квадратных метров. Территория жилого дома — 240 кв. м. В доме центральная канализация, газовое отопление с импортными котлами, вода из собственной скважины. Стоимость одного кв. м. — 143 333 рубля.

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В Екатеринбурге продают трехэтажный коттедж с белоснежным интерьером за 43 миллиона рублей. Он находится возле соснового леса на Ново-Московском тракте за торговым комплексом «Мега». Объявление появилось на сайте «Авито». «Продается трехэтажный кирпичный дом, идеально подходящий для семьи. Дом расположен в 5 минутах от ТРЦ „Мега“, в 15 минутах от центра. Дом построен по индивидуальному проекту. Изюминкой проекта являются панорамное остекление и камин. В продаже только по причине переезда. Гараж на две машины со смотровой ямой», — написано в объявлении. По словам продавца, на первом этаже расположены гостевая комната, комната отдыха, спортзал, сауна, санузел, а на втором — гостиная с камином и панорамным остеклением, кухня, спальни, санузел, постирочная и гардеробная. Третий этаж состоит из двух комнат. Общая площадь — 300 квадратных метров. Территория жилого дома — 240 кв. м. В доме центральная канализация, газовое отопление с импортными котлами, вода из собственной скважины. Стоимость одного кв. м. — 143 333 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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