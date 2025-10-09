Воспитанники детской школы ФК «Урал» сыграли в кузове самого большого самосвала в мире БелАЗ-75710. Необычная игра прошла в рамках закрытия сезона «…на БелАЗе» в Музейном комплексе в Верхней Пышме (Свердловская область), передает корреспондент URA.RU.
«Это нестандартные активности для музея, но где вы еще такое видели? Мы это делаем для того, чтобы было интересно за нами следить, читать и захотелось сюда приехать, увидеть самосвал своими глазами. Потому что многие спрашивают: „Самый большой самосвал в мире? Что это такое?“ А когда ты видишь, что у него в кузове находится куча людей, при этом они еще что-то делают: выступает оркестр или выступает куча танцоров, ты понимаешь, что масштаб действительно серьезный. Людям хочется приехать и увидеть, прикоснуться к технике и истории. Мы хотим показать новую концепцию музея в нашей стране, что это не скучно, а интересно, весело и познавательно», — пояснили в комплексе.
В этом году ребята из детской школы стали победителями Первенства Свердловской области по футболу среди команд мальчиков до 10 лет. В честь этого юные спортсмены решили провести необычное показательное выступление и спустились в кузов БелАЗа.
Ранее также в огромном самосвале дали необычный концерт музыканты из оркестра «Камеранс». Впервые в истории в кузове прозвучали мелодии из советских кинолент: «Служебный роман», «Дети капитана Гранта» и другие.
БелАЗ-75710 официально зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса как крупнейший двухосный самосвал. Объем его кузова составляет 164,9 кубических метра. Экспонат появился в Музейном комплексе в 2022 году: его привезли из Кемерово. Чтобы доставить БелАЗ в музей, понадобилось восемь грузовых платформ длиной более 20 метров каждая, а все части самосвала везли в разобранном виде.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!