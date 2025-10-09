Под Екатеринбургом футболисты спустились в кузов гигантского самосвала: ради чего. Фото, видео

Юные футболисты сыграли в кузове БелАЗа в Верхней Пышме
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Необычный матч прошел в гигантском самосвале
Необычный матч прошел в гигантском самосвале Фото:

Воспитанники детской школы ФК «Урал» сыграли в кузове самого большого самосвала в мире БелАЗ-75710. Необычная игра прошла в рамках закрытия сезона «…на БелАЗе» в Музейном комплексе в Верхней Пышме (Свердловская область), передает корреспондент URA.RU.

«Это нестандартные активности для музея, но где вы еще такое видели? Мы это делаем для того, чтобы было интересно за нами следить, читать и захотелось сюда приехать, увидеть самосвал своими глазами. Потому что многие спрашивают: „Самый большой самосвал в мире? Что это такое?“ А когда ты видишь, что у него в кузове находится куча людей, при этом они еще что-то делают: выступает оркестр или выступает куча танцоров, ты понимаешь, что масштаб действительно серьезный. Людям хочется приехать и увидеть, прикоснуться к технике и истории. Мы хотим показать новую концепцию музея в нашей стране, что это не скучно, а интересно, весело и познавательно», — пояснили в комплексе.

В этом году ребята из детской школы стали победителями Первенства Свердловской области по футболу среди команд мальчиков до 10 лет. В честь этого юные спортсмены решили провести необычное показательное выступление и спустились в кузов БелАЗа. 

Ранее также в огромном самосвале дали необычный концерт музыканты из оркестра «Камеранс». Впервые в истории в кузове прозвучали мелодии из советских кинолент: «Служебный роман», «Дети капитана Гранта» и другие.

БелАЗ-75710 официально зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса как крупнейший двухосный самосвал. Объем его кузова составляет 164,9 кубических метра. Экспонат появился в Музейном комплексе в 2022 году: его привезли из Кемерово. Чтобы доставить БелАЗ в музей, понадобилось восемь грузовых платформ длиной более 20 метров каждая, а все части самосвала везли в разобранном виде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Воспитанники детской школы ФК «Урал» сыграли в кузове самого большого самосвала в мире БелАЗ-75710. Необычная игра прошла в рамках закрытия сезона «…на БелАЗе» в Музейном комплексе в Верхней Пышме (Свердловская область), передает корреспондент URA.RU. «Это нестандартные активности для музея, но где вы еще такое видели? Мы это делаем для того, чтобы было интересно за нами следить, читать и захотелось сюда приехать, увидеть самосвал своими глазами. Потому что многие спрашивают: „Самый большой самосвал в мире? Что это такое?“ А когда ты видишь, что у него в кузове находится куча людей, при этом они еще что-то делают: выступает оркестр или выступает куча танцоров, ты понимаешь, что масштаб действительно серьезный. Людям хочется приехать и увидеть, прикоснуться к технике и истории. Мы хотим показать новую концепцию музея в нашей стране, что это не скучно, а интересно, весело и познавательно», — пояснили в комплексе. В этом году ребята из детской школы стали победителями Первенства Свердловской области по футболу среди команд мальчиков до 10 лет. В честь этого юные спортсмены решили провести необычное показательное выступление и спустились в кузов БелАЗа.  Ранее также в огромном самосвале дали необычный концерт музыканты из оркестра «Камеранс». Впервые в истории в кузове прозвучали мелодии из советских кинолент: « Служебный роман» , « Дети капитана Гранта» и другие. БелАЗ-75710 официально зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса как крупнейший двухосный самосвал. Объем его кузова составляет 164,9 кубических метра. Экспонат появился в Музейном комплексе в 2022 году: его привезли из Кемерово. Чтобы доставить БелАЗ в музей, понадобилось восемь грузовых платформ длиной более 20 метров каждая, а все части самосвала везли в разобранном виде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...