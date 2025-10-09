В Екатеринбурге начали судить хулигана за взятку отставному офицеру

В Кировском райсуде Екатеринбурге начали судить Раджу Джавояна, который обвиняется в даче взятки бывшему начальнику отдела полиции №2 подполковнику Александру Банникову. Сведения отражены в картотеке инстанции.
По версии следствия, отставной офицер могу получить от Джавояна 100 тысяч рублей. За эти деньги бывший полицейский обещал помочь избежать уголовного преследования за избиение предпринимателя Василия Жуйкова.
Потасовка, после которой Джавояна и Важи Гамояна арестовали, произошла в декабре 2024 года. Как говорил URA.RU Жуйков, фигуранты и их товарищи отдыхали в его беседке. Когда срок аренды истек, он попросил их уйти, но те отказались. Завязался конфликт. Василий уверяет, что его жестоко избили толпой. В окружении подсудимых это опровергают и утверждают, что конфликт первым якобы начал Жуйков.
В начале сентября суд признал Джавояна и Гамояна виновными. Их отправили в колонию. Дело Банникова также рассматривается в этом суде. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
