Свердловчанке, которую судят за истязание детей, ужесточили обвинение

СК ужесточил обвинение жительнице Павды (Свердловская область) Инге, которую обвиняют в истязании детей. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.
«Инге добавили вторую статью „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“. Второй судебный круг проходит в Верхотурье», — сказал собеседник агентства. Кроме того, у Инги есть статья об истязании (ст. 117 УК РФ).
Летом 2024 года Инге назначили пять лет лишения свободы. Прокуратура обжаловала приговор, его отменили, а дело направили на новое судебное разбирательство.
О семье Инги стало известно пять лет назад, когда одна из опекаемых девочек сбежала из дома и рассказала об издевательствах. По ее словам, женщина якобы заставляла детей избивать друг друга за провинности. Родная дочь Инги опровергла эти сведения. Она заявила, что над младшими издевалась именно сбежавшая девочка, которая впоследствии была осуждена за это (позже приговор отменили, а ее направили в психбольницу).
По словам источника URA.RU, под опеку Инге отдали уже больных детей (против сотрудников опеки возбуждено дело). «Теперь же психическое расстройство у одной из девочек пытаются вменить как тяжкий вред, который ей якобы причинила Инга. Примечательно, что все обвинение строится на словах человека, которого отправили на принудительное лечение в психбольницу», — говорил ранее источник URA.RU. Подробнее о запутанной истории, — в этом материале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!