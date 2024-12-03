Как стали относиться к россиянам в Грузии после акций протеста

Россияне, уехавшие в Грузию, рассказали о дискриминации из-за национальности

03 декабря 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Все последние новости в мире — в новом дайджесте от URA.RU 28 ноября в Тбилиси прошли массовые митинги, вызванные переносом решения о вступлении Грузии в Евросоюз (ЕС) до 2028 года. Протесты отличались антироссийской направленностью, и многие оппозиционеры восприняли решение премьер-министра Ираклия Кобахидзе как влияние России на ситуацию в стране. В новом выпуске шоу «По фактам» команда URA.RU обсудила с россиянами, проживающими в Грузии, насколько изменилась их жизнь после начала антироссийских протестов. «Некоторая часть населения с антироссийскими настроениями безусловно есть, я не буду пытаться ее оценивать, большая она или маленькая. Регулярно возникают проблемы на таможне, то есть, когда очередной раз что-то где-то переклинивает, начинают трясти документы по-черному, отказывать во въезде просто без объяснения причин, такие случаи были. Это случается периодами, я бы сказал, где-нибудь раз в месяц в три-четыре, но вот так, чтобы напрямую связать это по графику с протестами, нет, не могу. Зависимость точно непрямая», — рассказал IT-специалист Анатолий, который переехал в Грузию в феврале 2022 года. Также он добавил, что в Грузии исторически часть населения была настроена против России. При этом, по его наблюдениям, таких среди коренных жителей меньшинство. «Существует некоторое количество просто антироссийских настроенных граждан, то есть, есть там кафе, на которых на входе написано не говорить по-русски. Есть магазины или кафе, где по-русски вас демонстративно не поймут. Но на самом деле это достаточно небольшой процент, большинство населения вполне вменяемые, нормальные, адекватные, добрые люди», — пояснил он. Смотрите еще больше интересных историй в новом выпуске шоу « По фактам ». Выпуск доступен эксклюзивно на VK Видео. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

28 ноября в Тбилиси прошли массовые митинги, вызванные переносом решения о вступлении Грузии в Евросоюз (ЕС) до 2028 года. Протесты отличались антироссийской направленностью, и многие оппозиционеры восприняли решение премьер-министра Ираклия Кобахидзе как влияние России на ситуацию в стране. В новом выпуске шоу «По фактам» команда URA.RU обсудила с россиянами, проживающими в Грузии, насколько изменилась их жизнь после начала антироссийских протестов. «Некоторая часть населения с антироссийскими настроениями безусловно есть, я не буду пытаться ее оценивать, большая она или маленькая. Регулярно возникают проблемы на таможне, то есть, когда очередной раз что-то где-то переклинивает, начинают трясти документы по-черному, отказывать во въезде просто без объяснения причин, такие случаи были. Это случается периодами, я бы сказал, где-нибудь раз в месяц в три-четыре, но вот так, чтобы напрямую связать это по графику с протестами, нет, не могу. Зависимость точно непрямая», — рассказал IT-специалист Анатолий, который переехал в Грузию в феврале 2022 года. Также он добавил, что в Грузии исторически часть населения была настроена против России. При этом, по его наблюдениям, таких среди коренных жителей меньшинство. «Существует некоторое количество просто антироссийских настроенных граждан, то есть, есть там кафе, на которых на входе написано не говорить по-русски. Есть магазины или кафе, где по-русски вас демонстративно не поймут. Но на самом деле это достаточно небольшой процент, большинство населения вполне вменяемые, нормальные, адекватные, добрые люди», — пояснил он. Смотрите еще больше интересных историй в новом выпуске шоу «По фактам». Выпуск доступен эксклюзивно на VK Видео.