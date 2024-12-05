Якушев выделил уникальное качество российского народа

Якушев: чувство сопричастности и готовность помочь — главное качество россиян

05 декабря 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев поблагодарил всех, кто помогает участникам СВО и жителям приграничья Фото: Владимир Андреев © URA.RU Особенностью российского народа является чувство сопричастности, а также готовность помочь в трудную минуту. Об этом заявил врио секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев, поздравляя с Днем волонтера. Так он прокомментировал один из главных приоритетов партии «Единая Россия» в контексте СВО — акцент на добровольчество. «Чувство сопричастности, стремление помочь в трудный час — часть нашей национальной культуры. <…> Добровольчество — один из приоритетов, закрепленных в народной программе „Единой России“. Мы помогаем активным гражданам получить необходимые знания и навыки, оказываем организационную поддержку, чтобы они могли начать действовать. Волонтеры „Единой России“ в числе первых прибывают туда, где нужна помощь», — подчеркнул Владимир Якушев. Его слова опубликованы на официальном сайте партии. Он напомнил, что с самого начала российской спецоперации волонтеры и добровольцы оказывают гуманитарную помощь как российским военным, так и жителям приграничных регионов. Также ребята помогают и близким участников СВО. Помимо оказания гуманитарной помощи волонтеры также помогают медикам, которые сейчас находятся во фронтовой зоне, а также полноценно участвуют в восстановлении городов, освобожденных бойцами РФ. Якушев в День волонтера, который празднуется 5 декабря, поблагодарил всех, кто оказываем помощь нуждающимся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Особенностью российского народа является чувство сопричастности, а также готовность помочь в трудную минуту. Об этом заявил врио секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев, поздравляя с Днем волонтера. Так он прокомментировал один из главных приоритетов партии «Единая Россия» в контексте СВО — акцент на добровольчество. «Чувство сопричастности, стремление помочь в трудный час — часть нашей национальной культуры. <…> Добровольчество — один из приоритетов, закрепленных в народной программе „Единой России“. Мы помогаем активным гражданам получить необходимые знания и навыки, оказываем организационную поддержку, чтобы они могли начать действовать. Волонтеры „Единой России“ в числе первых прибывают туда, где нужна помощь», — подчеркнул Владимир Якушев. Его слова опубликованы на официальном сайте партии. Он напомнил, что с самого начала российской спецоперации волонтеры и добровольцы оказывают гуманитарную помощь как российским военным, так и жителям приграничных регионов. Также ребята помогают и близким участников СВО. Помимо оказания гуманитарной помощи волонтеры также помогают медикам, которые сейчас находятся во фронтовой зоне, а также полноценно участвуют в восстановлении городов, освобожденных бойцами РФ. Якушев в День волонтера, который празднуется 5 декабря, поблагодарил всех, кто оказываем помощь нуждающимся.