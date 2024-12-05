05 декабря 2024

Водители ХМАО стали заранее скупать гаджеты для отогрева машин

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане закупаются гаджетами для отогрева машин
Югорчане закупаются гаджетами для отогрева машин Фото:

Автомобилисты Ханты-Мансийского автономного округа стали заранее закупаться гаджетами для отогрева машин. Спрос на тепловентиляторы и пускозарядные устройства для авто по региону подскочил уже в ноябре, сообщила URA.RU пресс-служба «Авито».

«Интерес пользователей к тепловентиляторам за последний месяц вырос в три раза. Такие устройства работают от прикуривателя, моментально нагревая воздух в салоне», — отмечают аналитики. Вместе с этим водители скупают пускозарядные устройства, чтобы оживить аккумуляторы в мороз.

Среди популярных гаджетов оказался подогрев для руля, а также пусковые провода. Спрос на них вырос примерно на 30%. Стоимость различных устройств для отогрева по региону варьируется в пределах с 1,8 — 4,5 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО возник ажиотажный спрос на услуги по отогреву машин в мороз. Также часто югорчане обращаются за «прикуриванием» авто.

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Автомобилисты Ханты-Мансийского автономного округа стали заранее закупаться гаджетами для отогрева машин. Спрос на тепловентиляторы и пускозарядные устройства для авто по региону подскочил уже в ноябре, сообщила URA.RU пресс-служба «Авито». «Интерес пользователей к тепловентиляторам за последний месяц вырос в три раза. Такие устройства работают от прикуривателя, моментально нагревая воздух в салоне», — отмечают аналитики. Вместе с этим водители скупают пускозарядные устройства, чтобы оживить аккумуляторы в мороз. Среди популярных гаджетов оказался подогрев для руля, а также пусковые провода. Спрос на них вырос примерно на 30%. Стоимость различных устройств для отогрева по региону варьируется в пределах с 1,8 — 4,5 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО возник ажиотажный спрос на услуги по отогреву машин в мороз. Также часто югорчане обращаются за «прикуриванием» авто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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