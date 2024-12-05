Водители ХМАО стали заранее скупать гаджеты для отогрева машин

Автомобилисты Ханты-Мансийского автономного округа стали заранее закупаться гаджетами для отогрева машин. Спрос на тепловентиляторы и пускозарядные устройства для авто по региону подскочил уже в ноябре, сообщила URA.RU пресс-служба «Авито».
«Интерес пользователей к тепловентиляторам за последний месяц вырос в три раза. Такие устройства работают от прикуривателя, моментально нагревая воздух в салоне», — отмечают аналитики. Вместе с этим водители скупают пускозарядные устройства, чтобы оживить аккумуляторы в мороз.
Среди популярных гаджетов оказался подогрев для руля, а также пусковые провода. Спрос на них вырос примерно на 30%. Стоимость различных устройств для отогрева по региону варьируется в пределах с 1,8 — 4,5 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО возник ажиотажный спрос на услуги по отогреву машин в мороз. Также часто югорчане обращаются за «прикуриванием» авто.
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