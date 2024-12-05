В ХМАО возник ажиотажный спрос на услуги по отогреву машин в мороз

В Ханты-Мансийском автономном округе к началу зимы резко вырос спрос на услуги по отогреву автомобилей. Также часто югорчане обращаются за «прикуриванием» машин, рассказали URA.RU аналитики «Авито».
«Наибольший рост спроса за последний месяц показал отогрев авто. За этой услугой в ноябре 2024 года в Ханты-Мансийском автономном округе обращались в 3,5 раза чаще, чем в предыдущем месяце», — говорится в исследовании. Услугу по «прикуриванию» авто в Югре искали чаще на 86%.
Также югорчане активно меняют аккумуляторы. За такой услугой обращались на 55% чаще. А следом по популярности идет буксировка, где спрос увеличился на 49%. Стоимость различных услуг по региону варьируется от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Сами югорчане также стали активно зарабатывать на отогреве. Объем предложения на рынке за месяц увеличился почти на треть.
Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных шинах у водителей ХМАО. Чаще всего югорчане покупали зимнюю резину от Nokian, Michelin и Hankook.
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