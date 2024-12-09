В ХМАО штукатур-маляр погибла, упав с семиметровой вышки

В Пыть-Яхе (ХМАО) югорчанка, которая работала штукатуром-маляром, упала с семиметровой строительной вышки. Ее нанимателю грозит уголовная ответственность по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть», сообщает пресс-служба Следственного комитета.
«Штукатур-маляр, выполнявшая отделочные работы, находясь на строительной вышке, упала с семиметровой высоты. От полученных травм потерпевшая скончалась. В ходе следствия установлено, что привлеченная обвиняемым работница не прошла инструктаж, стажировку, обучение по охране труда», — сообщает пресс-служба ведомства.
Также следователи установили, что женщина работала на высоте без страховки. Ее нанимателю, 44-летнему югорчанину, грозит уголовная ответственность по статье 216 УК РФ. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой и направлено в суд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!