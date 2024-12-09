09 декабря 2024

В ХМАО штукатур-маляр погибла, упав с семиметровой вышки

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Югорчанка работала на высоте без страховки
Югорчанка работала на высоте без страховки Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) югорчанка, которая работала штукатуром-маляром, упала с семиметровой строительной вышки. Ее нанимателю грозит уголовная ответственность по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть», сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Штукатур-маляр, выполнявшая отделочные работы, находясь на строительной вышке, упала с семиметровой высоты. От полученных травм потерпевшая скончалась. В ходе следствия установлено, что привлеченная обвиняемым работница не прошла инструктаж, стажировку, обучение по охране труда», — сообщает пресс-служба ведомства.

Также следователи установили, что женщина работала на высоте без страховки. Ее нанимателю, 44-летнему югорчанину, грозит уголовная ответственность по статье 216 УК РФ. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой и направлено в суд.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) югорчанка, которая работала штукатуром-маляром, упала с семиметровой строительной вышки. Ее нанимателю грозит уголовная ответственность по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть», сообщает пресс-служба Следственного комитета. «Штукатур-маляр, выполнявшая отделочные работы, находясь на строительной вышке, упала с семиметровой высоты. От полученных травм потерпевшая скончалась. В ходе следствия установлено, что привлеченная обвиняемым работница не прошла инструктаж, стажировку, обучение по охране труда», — сообщает пресс-служба ведомства. Также следователи установили, что женщина работала на высоте без страховки. Ее нанимателю, 44-летнему югорчанину, грозит уголовная ответственность по статье 216 УК РФ. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой и направлено в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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