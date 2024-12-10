Мэрия Екатеринбурга намерена продлить акцию с QR-кодом в транспорте

Администрация Екатеринбурга собирается продлить акцию на оплату проезда через QR-код в общественном транспорте, благодаря которой горожане экономят по 13 рублей с каждой поездки. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал мэрии.
«Экономия за оплату проезда QR-кодом через СБП в общественном транспорте может быть сохранена и в 2025 году. Мэрия обратилась к оператору Национальной системы платежных карт с просьбой продолжить акцию», — следует из поста.
Новый порядок оплаты, позволяющий экономить, ввели с 10 октября. Система быстрых платежей позволяет снизить стоимость проезда с 33 рублей до 20 рублей, что стало весомым аргументом для многих граждан. Изначально не все перевозчики согласились с новыми условиями. Но после переговоров с мэрией оставшаяся часть компаний присоединилась к инициативе. Акция продлится до 31 декабря.
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