10 декабря 2024

Мэрия Екатеринбурга намерена продлить акцию с QR-кодом в транспорте

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Школьники. Пермь, ребенок, дети, общественный транспорт, оплата проезда, школьники, льготные проездные
Акцию хотят сохранить в 2025 году (архивное фото) Фото:

Администрация Екатеринбурга собирается продлить акцию на оплату проезда через QR-код в общественном транспорте, благодаря которой горожане экономят по 13 рублей с каждой поездки. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал мэрии.

«Экономия за оплату проезда QR-кодом через СБП в общественном транспорте может быть сохранена и в 2025 году. Мэрия обратилась к оператору Национальной системы платежных карт с просьбой продолжить акцию», — следует из поста.

Новый порядок оплаты, позволяющий экономить, ввели с 10 октября. Система быстрых платежей позволяет снизить стоимость проезда с 33 рублей до 20 рублей, что стало весомым аргументом для многих граждан. Изначально не все перевозчики согласились с новыми условиями. Но после переговоров с мэрией оставшаяся часть компаний присоединилась к инициативе. Акция продлится до 31 декабря.

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Администрация Екатеринбурга собирается продлить акцию на оплату проезда через QR-код в общественном транспорте, благодаря которой горожане экономят по 13 рублей с каждой поездки. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. «Экономия за оплату проезда QR-кодом через СБП в общественном транспорте может быть сохранена и в 2025 году. Мэрия обратилась к оператору Национальной системы платежных карт с просьбой продолжить акцию», — следует из поста. Новый порядок оплаты, позволяющий экономить, ввели с 10 октября. Система быстрых платежей позволяет снизить стоимость проезда с 33 рублей до 20 рублей, что стало весомым аргументом для многих граждан. Изначально не все перевозчики согласились с новыми условиями. Но после переговоров с мэрией оставшаяся часть компаний присоединилась к инициативе. Акция продлится до 31 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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