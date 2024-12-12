12 декабря 2024

Губернатор ХМАО объявил о дате обращения к югорчанам

Губернатор ХМАО Кухарук проведет свое первое послание югорчанам 19 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Кухарук проведет свое первое послание югорчанам 19 декабря в 10 утра
Губернатор ХМАО Кухарук проведет свое первое послание югорчанам 19 декабря в 10 утра Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук проведет свое первое послание югорчанам 19 декабря в 10 утра. Об этом он сообщил в личном телеграм-канале.

«В следующий четверг, 19 декабря, в 10:00 выступлю перед депутатами Думы Югры, жителями региона с посланием о положении дел и перспективах развития автономного округа», — сказано в сообщении губернатора. Прямой эфир будет доступен во всех социальных сетях главы региона.

Ранее URA.RU писало, что Кухарук провел «прямую линию» 5 декабря, которая стала его первым подобным общением с населением. Тогда в адрес главы Югры поступило более 1800 обращений.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук проведет свое первое послание югорчанам 19 декабря в 10 утра. Об этом он сообщил в личном телеграм-канале. «В следующий четверг, 19 декабря, в 10:00 выступлю перед депутатами Думы Югры, жителями региона с посланием о положении дел и перспективах развития автономного округа», — сказано в сообщении губернатора. Прямой эфир будет доступен во всех социальных сетях главы региона. Ранее URA.RU писало, что Кухарук провел «прямую линию» 5 декабря, которая стала его первым подобным общением с населением. Тогда в адрес главы Югры поступило более 1800 обращений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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