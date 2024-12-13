В Марий Эл появятся бесплатные пункты проката детских товаров

В республике Марий Эл со следующего года появятся бесплатные пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных и детей до трех лет. Приказ министерства труда и соцзащиты региона опубликован на портале правовой информации.
«Приказываю создать пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных и детей до трех лет на базе», — говорится в документе. Отмечается, что это вводится для повышения рождаемости.
В число детских товаров, которые можно будет получить в бесплатное пользование, вошли: кровать, коляска-трансформер, стул для кормления, пеленальный стол, ходунки, ванночка для купания с термометром, горка для купания, кенгуру-переноска, детский манеж. Выдавать их будут родителям в возрасте до 35 лет, студенческих семьям, родителям-одиночкам.
Для этого необходимо подать заявление в комплексный центр обслуживания населения по месту жительства. Предметы первой необходимости будут выдавать на шесть месяцев, в случае необходимости этот срок возможно продлить еще на шесть месяцев. Важно вернуть товар не испорченным, иначе придется возместить его стоимость. Однако, если установить причину порчи будет невозможно, товар просто спишут.
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