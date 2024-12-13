Премьера документального проекта про войну в Афганистане на платформе VK Видео

13 декабря 2024 в 19:58 Размер текста - 17 +

12 декабря на платформе VK Видео премьера документального проекта «Поле битвы. Афганистан» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU 12 декабря на платформе VK Видео премьера документального проекта « Поле битвы. Афганистан », посвященного стране, где война продолжается уже более 200 лет. В рамках проекта эксперты, политологи и участники событий обсуждают и анализируют важность этого региона для Азии, причины и последствия бесконечных конфликтов, а также цена, которую великие державы заплатили за контроль над Афганистаном — в рублях, долларах и человеческих жизнях. Эта дата имеет особое значение: ровно 45 лет назад, 12 декабря 1979 года, было принято постановление ЦК КПСС о вводе советских войск в Афганистан. За годы конфликта через Афганистан прошли более полумиллиона советских солдат, а сам конфликт навсегда остался в истории российского военного дела. В течение всего дня в рамках проекта будут представлены эксклюзивные материалы, в которых политологи, эксперты и участники событий поделятся своими мнениями о войне в Афганистане и истории конфликта — от времен Британской Империи до наших дней. «Когда Горбачев решил, что это ошибка, мы ушли из Афганистана. Но ввод войск в страну был логичным ответом на чужую мощнейшую экспансию. А вывод войск был трагической ошибкой, он отражал представления перестройки — „ах, это ошибочная война, ах, это преступление“. Но я полагаю, что это был мощный имперский шаг, шаг оборонный, шаг направленный на сбережение империи. И пресечение этой акции привело к распаду Советского Союза» — рассказывает Александр Проханов, писатель и публицист. «Задача была поставлена четко и ясно. Мы должны сменить власть президента Амина, который, грубо говоря, перешел на сторону американцев. И руководство нашей страны понимало, что если мы что-то не предпримем, то в Афганистан войдут американские войска, и мы можем потерять эту страну» — вспоминает Сергей Гончаров, президент «Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Одной из ключевых тем, которую будут исследовать эксперты, станет роль США в создании и продвижении Аль-Каиды и Усамы Бин Ладена. Среди спикеров — непосредственные участники событий: офицеры спецподразделения «Альфа», принимавшие участие в легендарном штурме дворца Амина, военные разведчики, летчики и командиры подразделений, сражавшихся в Афганистане. Геополитическую составляющую проекта раскроют известные востоковеды, политологи и дипломаты, включая двух чрезвычайных и полномочных послов России в Афганистане. Не пропустите возможность углубиться в сложную историю Афганистана и понять ее значение для современного мира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

12 декабря на платформе VK Видео премьера документального проекта «Поле битвы. Афганистан», посвященного стране, где война продолжается уже более 200 лет. В рамках проекта эксперты, политологи и участники событий обсуждают и анализируют важность этого региона для Азии, причины и последствия бесконечных конфликтов, а также цена, которую великие державы заплатили за контроль над Афганистаном — в рублях, долларах и человеческих жизнях. Эта дата имеет особое значение: ровно 45 лет назад, 12 декабря 1979 года, было принято постановление ЦК КПСС о вводе советских войск в Афганистан. За годы конфликта через Афганистан прошли более полумиллиона советских солдат, а сам конфликт навсегда остался в истории российского военного дела. В течение всего дня в рамках проекта будут представлены эксклюзивные материалы, в которых политологи, эксперты и участники событий поделятся своими мнениями о войне в Афганистане и истории конфликта — от времен Британской Империи до наших дней. «Когда Горбачев решил, что это ошибка, мы ушли из Афганистана. Но ввод войск в страну был логичным ответом на чужую мощнейшую экспансию. А вывод войск был трагической ошибкой, он отражал представления перестройки — „ах, это ошибочная война, ах, это преступление“. Но я полагаю, что это был мощный имперский шаг, шаг оборонный, шаг направленный на сбережение империи. И пресечение этой акции привело к распаду Советского Союза» — рассказывает Александр Проханов, писатель и публицист. «Задача была поставлена четко и ясно. Мы должны сменить власть президента Амина, который, грубо говоря, перешел на сторону американцев. И руководство нашей страны понимало, что если мы что-то не предпримем, то в Афганистан войдут американские войска, и мы можем потерять эту страну» — вспоминает Сергей Гончаров, президент «Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Одной из ключевых тем, которую будут исследовать эксперты, станет роль США в создании и продвижении Аль-Каиды и Усамы Бин Ладена. Среди спикеров — непосредственные участники событий: офицеры спецподразделения «Альфа», принимавшие участие в легендарном штурме дворца Амина, военные разведчики, летчики и командиры подразделений, сражавшихся в Афганистане. Геополитическую составляющую проекта раскроют известные востоковеды, политологи и дипломаты, включая двух чрезвычайных и полномочных послов России в Афганистане. Не пропустите возможность углубиться в сложную историю Афганистана и понять ее значение для современного мира.