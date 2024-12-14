14 декабря 2024

Бастрыкин проверит мигрантов, торгующих на улицах Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, овощи, торговля, продукты, помидоры, рынок, еда, торговец
По словам заявительницы, иностранцы массово торгуют продуктами питания Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о незаконной предпринимательской деятельности мигрантов в Челябинске. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

«К главе СКР обратилась жительница Челябинской области по вопросу осуществления мигрантами незаконной предпринимательской деятельности. Женщина пожаловалась, что иностранцы массово торгуют продуктами питания и иными товарами на улицах Челябинска. При этом мигранты не используют контрольно-кассовую технику, а также не имеют соответствующих сертификатов качества на реализуемую продукцию», — пишет telegram-канал ведомства.

Жительница отмечает, что многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по области Константину Правосудову провести проверку и представить доклад о ее результатах.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о незаконной предпринимательской деятельности мигрантов в Челябинске. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ. «К главе СКР обратилась жительница Челябинской области по вопросу осуществления мигрантами незаконной предпринимательской деятельности. Женщина пожаловалась, что иностранцы массово торгуют продуктами питания и иными товарами на улицах Челябинска. При этом мигранты не используют контрольно-кассовую технику, а также не имеют соответствующих сертификатов качества на реализуемую продукцию», — пишет telegram-канал ведомства. Жительница отмечает, что многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по области Константину Правосудову провести проверку и представить доклад о ее результатах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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