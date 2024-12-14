Бастрыкин проверит мигрантов, торгующих на улицах Челябинска

15 декабря 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

По словам заявительницы, иностранцы массово торгуют продуктами питания Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о незаконной предпринимательской деятельности мигрантов в Челябинске. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ. «К главе СКР обратилась жительница Челябинской области по вопросу осуществления мигрантами незаконной предпринимательской деятельности. Женщина пожаловалась, что иностранцы массово торгуют продуктами питания и иными товарами на улицах Челябинска. При этом мигранты не используют контрольно-кассовую технику, а также не имеют соответствующих сертификатов качества на реализуемую продукцию», — пишет telegram-канал ведомства. Жительница отмечает, что многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по области Константину Правосудову провести проверку и представить доклад о ее результатах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о незаконной предпринимательской деятельности мигрантов в Челябинске. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ. «К главе СКР обратилась жительница Челябинской области по вопросу осуществления мигрантами незаконной предпринимательской деятельности. Женщина пожаловалась, что иностранцы массово торгуют продуктами питания и иными товарами на улицах Челябинска. При этом мигранты не используют контрольно-кассовую технику, а также не имеют соответствующих сертификатов качества на реализуемую продукцию», — пишет telegram-канал ведомства. Жительница отмечает, что многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по области Константину Правосудову провести проверку и представить доклад о ее результатах.