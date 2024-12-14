Бастрыкин проверит мигрантов, торгующих на улицах Челябинска

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о незаконной предпринимательской деятельности мигрантов в Челябинске. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.
«К главе СКР обратилась жительница Челябинской области по вопросу осуществления мигрантами незаконной предпринимательской деятельности. Женщина пожаловалась, что иностранцы массово торгуют продуктами питания и иными товарами на улицах Челябинска. При этом мигранты не используют контрольно-кассовую технику, а также не имеют соответствующих сертификатов качества на реализуемую продукцию», — пишет telegram-канал ведомства.
Жительница отмечает, что многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по области Константину Правосудову провести проверку и представить доклад о ее результатах.
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