Белоусов указал, сколько денег Россия тратит на СВО и оборону

Минобороны: Россия тратит на СВО и оборону треть бюджета

16 декабря 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

По словам Белоусова, почти треть бюджета тратится на СВО Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Почти треть от всего федерального бюджета России тратится на спецоперацию на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. «[На СВО и оборону тратятся] 6,3 процента ВВП и 32 процента федерального бюджета», — сказал он в ходе заседания коллегии Минобороны РФ. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что главным приоритетом в новом трехлетнем бюджете РФ станут участники СВО, а также их семьи. По его словам, за процессом расходования бюджетных средств будет осуществляться специальный парламентский надзор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Почти треть от всего федерального бюджета России тратится на спецоперацию на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. «[На СВО и оборону тратятся] 6,3 процента ВВП и 32 процента федерального бюджета», — сказал он в ходе заседания коллегии Минобороны РФ. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что главным приоритетом в новом трехлетнем бюджете РФ станут участники СВО, а также их семьи. По его словам, за процессом расходования бюджетных средств будет осуществляться специальный парламентский надзор.