Белоусов указал, сколько денег Россия тратит на СВО и оборону

Минобороны: Россия тратит на СВО и оборону треть бюджета
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Заседание Правительства РФ. , белоусов андрей
По словам Белоусова, почти треть бюджета тратится на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Почти треть от всего федерального бюджета России тратится на спецоперацию на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«[На СВО и оборону тратятся] 6,3 процента ВВП и 32 процента федерального бюджета», — сказал он в ходе заседания коллегии Минобороны РФ. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что главным приоритетом в новом трехлетнем бюджете РФ станут участники СВО, а также их семьи. По его словам, за процессом расходования бюджетных средств будет осуществляться специальный парламентский надзор.

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Почти треть от всего федерального бюджета России тратится на спецоперацию на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. «[На СВО и оборону тратятся] 6,3 процента ВВП и 32 процента федерального бюджета», — сказал он в ходе заседания коллегии Минобороны РФ. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что главным приоритетом в новом трехлетнем бюджете РФ станут участники СВО, а также их семьи. По его словам, за процессом расходования бюджетных средств будет осуществляться специальный парламентский надзор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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