Белоусов указал, сколько денег Россия тратит на СВО и оборону

Почти треть от всего федерального бюджета России тратится на спецоперацию на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«[На СВО и оборону тратятся] 6,3 процента ВВП и 32 процента федерального бюджета», — сказал он в ходе заседания коллегии Минобороны РФ. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что главным приоритетом в новом трехлетнем бюджете РФ станут участники СВО, а также их семьи. По его словам, за процессом расходования бюджетных средств будет осуществляться специальный парламентский надзор.
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