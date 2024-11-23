Володин назвал главный приоритет в новом трехлетнем бюджете России

Сейчас главным приоритетом в трехлетнем бюджете России являются участники спецоперации и их семьи. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Для нас главный приоритет — чтобы ни в чём не нуждались семьи участников СВО, наши солдаты и офицеры, воюющие и делающие всё для защиты безопасности наших граждан», — подчеркнул Володин с беседе с телеканалом «Россия 24». Он подчеркнул, что бюджет на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов принят, и до 1 января все регионы страны получат необходимое финансирование.
Средства бюджета будут распределены в форме субсидий. При этом за процессом расходования бюджетных средств будет осуществляться парламентский надзор. Депутаты во время визитов в регионы будут оценивать ход реализации программ, финансируемых из федерального бюджета, а также нацпроектов, отметил Володин.
Он также уточнил, что федеральный бюджет направлен на решение всех социальных обязательств и поддерживает различные аспекты развития страны. «Бюджет принят в непростое время, но, несмотря на огромное количество санкций, а их уже более 22 тысяч, бюджет сбалансирован...» — заключил председатель Госдумы.
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