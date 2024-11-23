Володин назвал главный приоритет в новом трехлетнем бюджете России

Володин: главный приоритет в трехлетнем бюджете — участники СВО и их семьи
© Служба новостей «URA.RU»
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Вячеслав Володин подчеркнул, что несмотря на огромное количество санкций против России, трехлетний бюджет страны сбалансирован
Вячеслав Володин подчеркнул, что несмотря на огромное количество санкций против России, трехлетний бюджет страны сбалансирован Фото:

Сейчас главным приоритетом в трехлетнем бюджете России являются участники спецоперации и их семьи. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Для нас главный приоритет — чтобы ни в чём не нуждались семьи участников СВО, наши солдаты и офицеры, воюющие и делающие всё для защиты безопасности наших граждан», — подчеркнул Володин с беседе с телеканалом «Россия 24». Он подчеркнул, что бюджет на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов принят, и до 1 января все регионы страны получат необходимое финансирование.

Средства бюджета будут распределены в форме субсидий. При этом за процессом расходования бюджетных средств будет осуществляться парламентский надзор. Депутаты во время визитов в регионы будут оценивать ход реализации программ, финансируемых из федерального бюджета, а также нацпроектов, отметил Володин.

Он также уточнил, что федеральный бюджет направлен на решение всех социальных обязательств и поддерживает различные аспекты развития страны. «Бюджет принят в непростое время, но, несмотря на огромное количество санкций, а их уже более 22 тысяч, бюджет сбалансирован...» — заключил председатель Госдумы.

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Сейчас главным приоритетом в трехлетнем бюджете России являются участники спецоперации и их семьи. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Для нас главный приоритет — чтобы ни в чём не нуждались семьи участников СВО, наши солдаты и офицеры, воюющие и делающие всё для защиты безопасности наших граждан», — подчеркнул Володин с беседе с телеканалом «Россия 24». Он подчеркнул, что бюджет на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов принят, и до 1 января все регионы страны получат необходимое финансирование. Средства бюджета будут распределены в форме субсидий. При этом за процессом расходования бюджетных средств будет осуществляться парламентский надзор. Депутаты во время визитов в регионы будут оценивать ход реализации программ, финансируемых из федерального бюджета, а также нацпроектов, отметил Володин. Он также уточнил, что федеральный бюджет направлен на решение всех социальных обязательств и поддерживает различные аспекты развития страны. «Бюджет принят в непростое время, но, несмотря на огромное количество санкций, а их уже более 22 тысяч, бюджет сбалансирован...» — заключил председатель Госдумы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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