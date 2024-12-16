16 декабря 2024

В каких лагерях Тюмени остались путевки на новогодние каникулы

Всего в двух тюменских лагерях остались путевки на новогодние смены
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя смена рассчитана с 3 по 9 января
Новогодняя смена рассчитана с 3 по 9 января Фото:

Под Тюменью располагается больше десятка загородных лагерей, рассчитанных на полный день пребывания. Только в нескольких из них еще есть путевки на новогоднюю смену. Агентство URA.RU сделало подборку мест, где можно отдохнуть детям на каникулах.

С 3 по 9 января остались путевки в загородный лагерь «Энергетик». Стоимость пребывания там составит 22 777 рублей.

В оздоровительно-образовательном центре «Серебряный бор» смена также продлится с 3 по 9 января. Путевки туда еще также можно приобрести, стоимость отдыха для ребенка там обойдется для родителей в 23 481 рубль.

В отделе продаж лагерей «Ребячья республика» и «Олимпийская Ребячка» в отделе продаж корреспонденту URA.RU сообщили, что путевки на новогодние смены проданы. Но там также отметили, что с 17 по 20 декабря в 21:00 на сайте учреждения появятся отказные талоны. Стоимость путевки — 31 052 рубля. 

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Под Тюменью располагается больше десятка загородных лагерей, рассчитанных на полный день пребывания. Только в нескольких из них еще есть путевки на новогоднюю смену. Агентство URA.RU сделало подборку мест, где можно отдохнуть детям на каникулах. С 3 по 9 января остались путевки в загородный лагерь «Энергетик». Стоимость пребывания там составит 22 777 рублей. В оздоровительно-образовательном центре «Серебряный бор» смена также продлится с 3 по 9 января. Путевки туда еще также можно приобрести, стоимость отдыха для ребенка там обойдется для родителей в 23 481 рубль. В отделе продаж лагерей «Ребячья республика» и «Олимпийская Ребячка» в отделе продаж корреспонденту URA.RU сообщили, что путевки на новогодние смены проданы. Но там также отметили, что с 17 по 20 декабря в 21:00 на сайте учреждения появятся отказные талоны. Стоимость путевки — 31 052 рубля. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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