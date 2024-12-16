В каких лагерях Тюмени остались путевки на новогодние каникулы

Под Тюменью располагается больше десятка загородных лагерей, рассчитанных на полный день пребывания. Только в нескольких из них еще есть путевки на новогоднюю смену. Агентство URA.RU сделало подборку мест, где можно отдохнуть детям на каникулах.
С 3 по 9 января остались путевки в загородный лагерь «Энергетик». Стоимость пребывания там составит 22 777 рублей.
В оздоровительно-образовательном центре «Серебряный бор» смена также продлится с 3 по 9 января. Путевки туда еще также можно приобрести, стоимость отдыха для ребенка там обойдется для родителей в 23 481 рубль.
В отделе продаж лагерей «Ребячья республика» и «Олимпийская Ребячка» в отделе продаж корреспонденту URA.RU сообщили, что путевки на новогодние смены проданы. Но там также отметили, что с 17 по 20 декабря в 21:00 на сайте учреждения появятся отказные талоны. Стоимость путевки — 31 052 рубля.
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