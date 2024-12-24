Полпред Жога распорядился усилить профилактику среди детей после диверсии в Тобольске

Трое подростков подожгли снегоуборочную технику в Тобольске по инструкциям кураторов в Telegram. Об этом сообщает уральское полпредство, со ссылкой на полномочного представителя президента в УрФО Артема Жогу. Он распорядился усилить профилактику с подростками.
«Полномочный представитель президента РФ Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Его особое внимание привлекло происшествие в Тобольске, где трое подростков подожгли снегоуборочную машину на железной дороге. Было установлено, что инструкции по совершению противоправных действий детям поступали через мессенджер „Телеграм“», — рассказали в пресс-службе полпредства.
Как отметил сам Артем Жога, в УрФО несовершеннолетние уже не раз становились жертвами подстрекателей. Последние склоняют их к диверсиям, обещая взамен денежное вознаграждение. Чтобы защитить детей полпред распорядился усилить профилактическую работу: провести беседы в школах, объяснить несовершеннолетним правила безопасности в интернете, и рассказать о последствиях согласия на «легкие» виды заработка.
Ранее URA.RU писало, что троих подростков из Тобольска обвиняют в теракте. Школьники проникли на базу РЖД и подожгли снегоуборочную машину.
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