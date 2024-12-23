23 декабря 2024

Екатеринбуржцы провели в самолетах миллионы часов за год

Авиасейлс: Екатеринбуржцы за год провели в небе 87 миллионов часов
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, облака, полет, вид из самолета, самолет, самолет в небе, путешествие
В 2024 году екатеринбуржцы посетили 101 страну Фото:

В 2024 году путешественники из Екатеринбурга провели в воздухе 87,3 миллиона часов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авиасейлс».

«Пользователи из Екатеринбурга провели в воздухе 87,3 миллиона часов, что соответствует трем тысячам лет здорового сна», — говорится в релизе. Суммарно пассажиры налетали 848,6 миллионов километров и побывали в 101 стране.

На внутренний туризм пришлось 76% полетов, однако это меньше, чем в 2023 году, так как выросло число перелетов за границу (годом ранее количество бронирований по России составляло 82%). Самыми популярными для посещения стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Особую популярность начали приобретать Архангельск, Якутск, Кемерово.

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В 2024 году путешественники из Екатеринбурга провели в воздухе 87,3 миллиона часов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авиасейлс». «Пользователи из Екатеринбурга провели в воздухе 87,3 миллиона часов, что соответствует трем тысячам лет здорового сна», — говорится в релизе. Суммарно пассажиры налетали 848,6 миллионов километров и побывали в 101 стране. На внутренний туризм пришлось 76% полетов, однако это меньше, чем в 2023 году, так как выросло число перелетов за границу (годом ранее количество бронирований по России составляло 82%). Самыми популярными для посещения стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Особую популярность начали приобретать Архангельск, Якутск, Кемерово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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