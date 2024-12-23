Екатеринбуржцы провели в самолетах миллионы часов за год

В 2024 году путешественники из Екатеринбурга провели в воздухе 87,3 миллиона часов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авиасейлс».
«Пользователи из Екатеринбурга провели в воздухе 87,3 миллиона часов, что соответствует трем тысячам лет здорового сна», — говорится в релизе. Суммарно пассажиры налетали 848,6 миллионов километров и побывали в 101 стране.
На внутренний туризм пришлось 76% полетов, однако это меньше, чем в 2023 году, так как выросло число перелетов за границу (годом ранее количество бронирований по России составляло 82%). Самыми популярными для посещения стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Особую популярность начали приобретать Архангельск, Якутск, Кемерово.
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