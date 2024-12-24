Тюменские застройщики стали финалистами престижной федеральной премии

В финал премии «Топ ЖК 2025» вошли 13 новостроек из Тюменской области

Региональные победители среди новостроек определились в двух номинациях Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В финал федерального конкурса «Топ ЖК 2025» вошли 13 жилых комплексов, которые возводят тюменские застройщики. Информация об этом размещена на официальном портале престижной строительной премии, которую присуждают Российский союз промышленников и предпринимателей и торгово-промышленная палата России.

«В номинации „Лучшая новостройка“ в Тюменской области определены семь победителей, в номинации „Лучшее доступное жилье“ — шесть победителей. Они автоматически становятся участниками финала премии», — сообщают на сайте организаторы.

В список финалистов попали по два жилых комплекса от «Страны Девелопмент» и «Брусники», а также новостройки, возводимые «Меридианом», «Мидгардом», «Корнеем» и другими застройщиками.

В номинации «Лучших ЖК Тюменской области» в финал прошли следующие новостройки:

DOK, застройщик — ГК ТИС;

Айвазовский City, застройщик — ГК ЭНКО;

Акватория, застройщик — ДК {ХаризМЫ};

Домашний, застройщик — ГК Страна Девелопмент;

Жилой район Республики 205, застройщик — Брусника;

Первая линия. Пляж, застройщик — ГК Меридиан;

Румянский, застройщик — ГК Баланс Девелопмент.

Региональные победители в номинации «Лучшее доступное жилье»:

Дом у озера в Европейском квартале, застройщик — Брусника;

Домашний, застройщик — ГК Страна Девелопмент;

Корней, застройщик — ГК Корней;

Опера, застройщик — ИНКО и К;

Ритмы, застройщик — Холдинг Партнер;

Уездные кварталы, застройщик — Мидгард Рус.

Организаторы сообщили, что сам конкурс в этом году изменился: доработаны критерии оценки номинантов, добавлены новые категории, добавлены четыре номинации федерального уровня для ИЖС.Итоги премии будут подведены в апреле 2025 года. Ранее URA.RU рассказало, почему тюменские застройщики продолжают взвинчивать цены на первичное жилье.