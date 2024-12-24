Тюменские застройщики стали финалистами престижной федеральной премии

В финал премии «Топ ЖК 2025» вошли 13 новостроек из Тюменской области
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Новостройки. Тюмень, кран, строительный кран, строительство дома, башенный кран, строительство домов, новостройки, строительство, кран башенный, многоэтажное строительство
Региональные победители среди новостроек определились в двух номинациях Фото:

В финал федерального конкурса «Топ ЖК 2025» вошли 13 жилых комплексов, которые возводят тюменские застройщики. Информация об этом размещена на официальном портале престижной строительной премии, которую присуждают Российский союз промышленников и предпринимателей и торгово-промышленная палата России.

«В номинации „Лучшая новостройка“ в Тюменской области определены семь победителей, в номинации „Лучшее доступное жилье“ — шесть победителей. Они автоматически становятся участниками финала премии», — сообщают на сайте организаторы.

В список финалистов попали по два жилых комплекса от «Страны Девелопмент» и «Брусники», а также новостройки, возводимые «Меридианом», «Мидгардом», «Корнеем» и другими застройщиками.

В номинации «Лучших ЖК Тюменской области» в финал прошли следующие новостройки:

  • DOK, застройщик — ГК ТИС;
  • Айвазовский City, застройщик — ГК ЭНКО;
  • Акватория, застройщик — ДК {ХаризМЫ};
  • Домашний, застройщик — ГК Страна Девелопмент;
  • Жилой район Республики 205, застройщик — Брусника;
  • Первая линия. Пляж, застройщик — ГК Меридиан;
  • Румянский, застройщик — ГК Баланс Девелопмент.

Региональные победители в номинации «Лучшее доступное жилье»:

  • Дом у озера в Европейском квартале, застройщик — Брусника;
  • Домашний, застройщик — ГК Страна Девелопмент;
  • Корней, застройщик — ГК Корней;
  • Опера, застройщик — ИНКО и К;
  • Ритмы, застройщик — Холдинг Партнер;
  • Уездные кварталы, застройщик — Мидгард Рус.

Организаторы сообщили, что сам конкурс в этом году изменился: доработаны критерии оценки номинантов, добавлены новые категории, добавлены четыре номинации федерального уровня для ИЖС.Итоги премии будут подведены в апреле 2025 года. Ранее URA.RU рассказало, почему тюменские застройщики продолжают взвинчивать цены на первичное жилье.

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В финал федерального конкурса «Топ ЖК 2025» вошли 13 жилых комплексов, которые возводят тюменские застройщики. Информация об этом размещена на официальном портале престижной строительной премии, которую присуждают Российский союз промышленников и предпринимателей и торгово-промышленная палата России. «В номинации „Лучшая новостройка“ в Тюменской области определены семь победителей, в номинации „Лучшее доступное жилье“ — шесть победителей. Они автоматически становятся участниками финала премии», — сообщают на сайте организаторы. В список финалистов попали по два жилых комплекса от «Страны Девелопмент» и «Брусники», а также новостройки, возводимые «Меридианом», «Мидгардом», «Корнеем» и другими застройщиками. В номинации «Лучших ЖК Тюменской области» в финал прошли следующие новостройки: Региональные победители в номинации «Лучшее доступное жилье»: Организаторы сообщили, что сам конкурс в этом году изменился: доработаны критерии оценки номинантов, добавлены новые категории, добавлены четыре номинации федерального уровня для ИЖС.Итоги премии будут подведены в апреле 2025 года. Ранее URA.RU рассказало, почему тюменские застройщики продолжают взвинчивать цены на первичное жилье.
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