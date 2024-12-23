На Ямале подросток угнал машину

В Лабытнанги (ЯНАО) автоинспекторы задержали подростка, который неправомерно завладел автомобилем. Инцидент произошел 22 декабря, сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ямала.
«Данный автомобиль был обнаружен по „горячим следам“ сотрудниками госавтоинспекции. На место была отправлена следственная группа для фиксации следов преступления. В кратчайшие сроки был установлен и задержан несовершеннолетний угонщик», — сказано в telegram-канале ведомства.
В отношении владельца и угонщика автомобиля были составлены административные протоколы. Мужчина оставил машину на паркове не убедившись, что автомобилем не смогут воспользоваться в его отсутствие. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела за угон.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пуровском районе местный житель попытался обмануть сотрудников правоохранительных органов. Он написал заявление об угоне автомобиля, чтобы избежать наказание за то, что дал пьяному знакомому покататься на своей машине.
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