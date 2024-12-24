РАН предупреждает о риске нефтезагрязнения у берегов Крыма

Нефтяное загрязнение вод Керченского пролива, появившееся после аварии двух танкеров, может привести к загрязнению берега Крыма. Об этом предупредил Институт космических исследований (ИКИ) РАН.
«К 7 утра 23 декабря направление ветра сменилось на западное, именно этим и объясняется вынос мазутного загрязнения от береговой зоны в сторону моря вдоль всего крымского берега в Керченском проливе», — говорится в сообщении на сайте ИКИ. Вечером ветер изменился на восточный, что может привести к загрязнению берега Крыма от Керченского пролива до Феодосийского залива.
Сразу после происшествия мощный ветер со скоростью 16 метров в секунду задул с северо-запада, чем объясняется перенос мазута и нефтяной пленки вдоль всего побережья от порта Тамань до пляжей Анапы. Плотность самого мазута примерно соответствует плотности морской воды на поверхности Черного моря зимой. Именно поэтому мазут не утонул.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» попали в шторм 15 декабря. Оба судна потерпели крушение, передает 360.Ru. К утру 24 декабря больше 21 тысячи тонн загрязненного мазутом грунта собрали на Кубани и в Крыму, передает RT.
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