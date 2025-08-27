Школьникам раскрыли главные изменения в грядущем ЕГЭ

Радикальных изменений в демоверсиях ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год не произошло, но внимание к деталям и форматам работы выходит на первый план. Об этом сообщили эксперты онлайн-школы ЕГЭLand, которые проанализировали основные нововведения в экзаменационных материалах. Однако сохранение прежних условий не свидетельствует о снижении требований.
«В целом, изменения в ЕГЭ и ОГЭ 2026 года нельзя назвать радикальными. Структуры экзаменов остались прежними, спецификаторы и кодификаторы большинства предметов не претерпели значимых корректировок... Важно понимать: отсутствие изменений не означает упрощения», — пишет «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов.
Ключевое нововведение в экзамене по русскому языку связано с изменением структуры задания 13.3. Ранее требовалось привести два примера: один из самого текста, другой — из личного опыта, литературы или кино. Согласно новым правилам, оба примера должны основываться исключительно на содержании предложенного текста.
Внесенные изменения значительно повышают уровень сложности задания. По мнению преподавателя русского языка Анастасии Болговой, в связи с этим можно ожидать, что учащиеся девятых классов перестанут отдавать предпочтение исключительно заданию 13.3 и выбор будет более равномерно распределен между всеми доступными типами.
По словам Болговой, для успешной сдачи экзамена школьникам теперь потребуется больше внимания уделять работе с текстом: необходимо научиться находить два разных аргумента внутри предложенного материала, анализировать их и грамотно использовать в сочинении. Эксперт добавляет, что это изменение приведет к перераспределению предпочтений среди заданий и усложнит подготовку к итоговой работе.
В демоверсии по информатике также произошли корректировки: 12-е задание полностью изменено и теперь представляет собой задачу с «лентой», по которой движется исполнитель. Как пояснил преподаватель онлайн-школы Владимир Ульшин, это задание сложнее прошлогоднего аналога и потребует отдельного освоения. Кроме того, организаторы перешли на новые форматы файлов для приложений к заданиям — вместо Microsoft Office теперь используются LibreOffice и OpenOffice. Школьникам потребуется адаптироваться к работе в этих программах.
В экзамене по литературе значительных изменений не произошло, однако формат второго задания расширен: теперь вопросы могут касаться любого произведения из школьной программы. Преподаватель Юлия Шнайдер отметила, что это повышает требования к знанию деталей текста и снижает возможность получения высоких баллов за формальное изложение мыслей. В критериях оценивания четко определено понятие фактической ошибки, что должно снизить субъективность проверки.
Экзамен по обществознанию сохранил структуру и темы, внесены только уточнения в формулировки заданий. Преподаватель Александр Филатов посоветовала продолжать подготовку по уже отработанным программам, подчеркнув, что системная работа остается ключом к успеху.
Ранее президент Российской академии образования Ольга Васильева высказалась о важности доработки ЕГЭ, передает «Царьград». По мнению эксперта, необходимо уделить особое внимание разделам с письменными ответами, которые позволяют участникам проявлять творческий потенциал. Васильева подчеркнула система ЕГЭ требует модернизации, предусматривающей расширение возможностей для творческого самовыражения в письменных заданиях.
