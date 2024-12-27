В какие заведения чаще всего ходят силовики в Перми

Пермские полицейские предпочитают ходить в бар DOSKI и китайское кафе
© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские предпочитают обедать в нескольких заведениях
Полицейские предпочитают обедать в нескольких заведениях Фото:

Сотрудники правоохранительных органов в Перми выбирают недорогие места для обеда и развлечений. Полицейские, рядовые работники прокуратуры и другие силовики предпочитают посещать «Чайхану», китайское кафе «Ариран» и бар-ресторан DOSKI. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников в правоохранительных органах.

«Вообще, руководители пермских силовых ведомств, запретили своим сотрудникам посещать увеселительные заведения пока идет СВО. Многие стараются не ходить, но обедать ведь надо где-то. Ходят в DOSKI, „Ариран“, который на „Морионе“, „Чайхану“, „Сказка востока“. Там же отдыхают после работы иногда», — рассказали собеседники агентства.

Некоторые отделы в правоохранительных ведомствах все же организовали себе новогодний корпоратив. Среди заведений, куда отправились силовики были ресторан «Кама», бары «Гости» и Munchen.

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Сотрудники правоохранительных органов в Перми выбирают недорогие места для обеда и развлечений. Полицейские, рядовые работники прокуратуры и другие силовики предпочитают посещать «Чайхану», китайское кафе «Ариран» и бар-ресторан DOSKI. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников в правоохранительных органах. «Вообще, руководители пермских силовых ведомств, запретили своим сотрудникам посещать увеселительные заведения пока идет СВО. Многие стараются не ходить, но обедать ведь надо где-то. Ходят в DOSKI, „Ариран“, который на „Морионе“, „Чайхану“, „Сказка востока“. Там же отдыхают после работы иногда», — рассказали собеседники агентства. Некоторые отделы в правоохранительных ведомствах все же организовали себе новогодний корпоратив. Среди заведений, куда отправились силовики были ресторан «Кама», бары «Гости» и Munchen.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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