В какие заведения чаще всего ходят силовики в Перми

Сотрудники правоохранительных органов в Перми выбирают недорогие места для обеда и развлечений. Полицейские, рядовые работники прокуратуры и другие силовики предпочитают посещать «Чайхану», китайское кафе «Ариран» и бар-ресторан DOSKI. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников в правоохранительных органах.
«Вообще, руководители пермских силовых ведомств, запретили своим сотрудникам посещать увеселительные заведения пока идет СВО. Многие стараются не ходить, но обедать ведь надо где-то. Ходят в DOSKI, „Ариран“, который на „Морионе“, „Чайхану“, „Сказка востока“. Там же отдыхают после работы иногда», — рассказали собеседники агентства.
Некоторые отделы в правоохранительных ведомствах все же организовали себе новогодний корпоратив. Среди заведений, куда отправились силовики были ресторан «Кама», бары «Гости» и Munchen.
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