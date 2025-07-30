Со старейшего пермского гастронома требуют снять вывески

Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края обратилась в суд с иском к ЗАО «Гастроном Центральный». Ее требование — демонтировать вывески с фасада здания на улице Ленина, 34 в Перми.
«Организация разместила вывески на стеклянных участках оконных проемов фасада со стороны улицы Сибирской, что послужило основанием для предъявления исковых требований. Инспекция настаивает на их демонтаже, а также просит установить ежедневную неустойку в размере 5 тысяч рублей за каждый день просрочки исполнения судебного решения. Судебное разбирательство по делу назначено на 20 августа», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на картотеку судебных дел.
В инспекции подчеркивают, что здание по адресу Ленина, 34 обладает статусом памятника истории и архитектуры регионального значения. Именно здесь в 1876 году начала работу первая в Прикамье книжная лавка Ольги Петровской, просуществовавшая до 1911 года. Согласно открытым сведениям, данный объект неоднократно менял профиль — до революции в нем располагались различные магазины, в том числе косметические и аптекарские, а также театральная парикмахерская. В советский период здесь был открыт Центральный гастроном.
ЗАО «Гастроном Центральный» занимается арендой и управлением собственными или арендованными объектами недвижимости. Компания зарегистрирована в 1993 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!