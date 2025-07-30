В Перми жители двух микрорайонов на месяц лишились горячей воды

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Отключение воды продлевают из-за обнаруженных дефектов
Отключение воды продлевают из-за обнаруженных дефектов Фото:

В Перми более 70 домов в микрорайонах Железнодорожный и Данилиха остались без горячей воды на месяц. Ее отключили еще 1 июля и обещают вернуть не раньше 4 августа. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU один из жильцов.

«Горячую воду отключили с 1 по 15 июля. Затем отключение неоднократно продлевали — до 21 и 28 июля, а затем и до 4 августа. Воды нет не только в жилых домах, но и в школе №120, Федерации бокса, детском саду и манеже „Спартак“», — сообщил собеседник корреспондента агентства.

Как пояснили URA.RU в пермском филиале ПАО «Т Плюс», причиной длительного отключения воды стали выявленные дефекты на трубах. Специалисты стараются максимально оперативно их устранить и проводят дополнительные гидравлические испытания. На сложный участок также перебросили дополнительные бригады из других районов города.

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В Перми более 70 домов в микрорайонах Железнодорожный и Данилиха остались без горячей воды на месяц. Ее отключили еще 1 июля и обещают вернуть не раньше 4 августа. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU один из жильцов. «Горячую воду отключили с 1 по 15 июля. Затем отключение неоднократно продлевали — до 21 и 28 июля, а затем и до 4 августа. Воды нет не только в жилых домах, но и в школе №120, Федерации бокса, детском саду и манеже „Спартак“», — сообщил собеседник корреспондента агентства. Как пояснили URA.RU в пермском филиале ПАО «Т Плюс», причиной длительного отключения воды стали выявленные дефекты на трубах. Специалисты стараются максимально оперативно их устранить и проводят дополнительные гидравлические испытания. На сложный участок также перебросили дополнительные бригады из других районов города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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