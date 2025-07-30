Плакали и кричали о любви: фоторепортаж с приговора экс-сотрудников ребцентра «Титан» в Перми

В Перми приговорили экс-сотрудников ребцентра «Титан» к реальным срокам
© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми вынесли приговор реабилитационного центра «Титан»
В Перми вынесли приговор реабилитационного центра «Титан» Фото:

В Перми всех бывших сотрудников реабилитационного центра «Титан» приговорили к реальным срокам заключения и отправили в колонию строгого режима. На оглашении приговора в Пермский краевой суд пришли десятки родных и близких подсудимых. Они поддерживали их, кричали о своей любви и много плакали. Корреспондент URA.RU побывал в зале суда и публикует фото и видео того, как проходило оглашение.

«Илья Ашапов, Рамиль Димухаметов, Вячеслав Болкисев, Илья Крупнин, Сергей Шебеко приговорены к девяти годам заключения. Денис Клобуков получил 11 лет, Максим Миков — шесть лет, Сергей Швалев — десять лет, Андрей Рязанов — шесть лет и один месяц», — передает сроки заключения корреспондент URA.RU. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как только судья начал озвучивать сроки заключения, в зале стали раздаваться всхлипывания. Плакали родные и близкие бывших сотрудников ребцентра. Как только судья покинул помещение и пока никто не вышел из зала, люди начали кричать о том, кто кого любит, что надо держаться, а также о том, чтобы осужденные не падали духом.

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В Перми всех бывших сотрудников реабилитационного центра «Титан» приговорили к реальным срокам заключения и отправили в колонию строгого режима. На оглашении приговора в Пермский краевой суд пришли десятки родных и близких подсудимых. Они поддерживали их, кричали о своей любви и много плакали. Корреспондент URA.RU побывал в зале суда и публикует фото и видео того, как проходило оглашение. «Илья Ашапов, Рамиль Димухаметов, Вячеслав Болкисев, Илья Крупнин, Сергей Шебеко приговорены к девяти годам заключения. Денис Клобуков получил 11 лет, Максим Миков — шесть лет, Сергей Швалев — десять лет, Андрей Рязанов — шесть лет и один месяц», — передает сроки заключения корреспондент URA.RU. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Как только судья начал озвучивать сроки заключения, в зале стали раздаваться всхлипывания. Плакали родные и близкие бывших сотрудников ребцентра. Как только судья покинул помещение и пока никто не вышел из зала, люди начали кричать о том, кто кого любит, что надо держаться, а также о том, чтобы осужденные не падали духом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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