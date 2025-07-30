Плакали и кричали о любви: фоторепортаж с приговора экс-сотрудников ребцентра «Титан» в Перми

В Перми всех бывших сотрудников реабилитационного центра «Титан» приговорили к реальным срокам заключения и отправили в колонию строгого режима. На оглашении приговора в Пермский краевой суд пришли десятки родных и близких подсудимых. Они поддерживали их, кричали о своей любви и много плакали. Корреспондент URA.RU побывал в зале суда и публикует фото и видео того, как проходило оглашение.
«Илья Ашапов, Рамиль Димухаметов, Вячеслав Болкисев, Илья Крупнин, Сергей Шебеко приговорены к девяти годам заключения. Денис Клобуков получил 11 лет, Максим Миков — шесть лет, Сергей Швалев — десять лет, Андрей Рязанов — шесть лет и один месяц», — передает сроки заключения корреспондент URA.RU. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
Как только судья начал озвучивать сроки заключения, в зале стали раздаваться всхлипывания. Плакали родные и близкие бывших сотрудников ребцентра. Как только судья покинул помещение и пока никто не вышел из зала, люди начали кричать о том, кто кого любит, что надо держаться, а также о том, чтобы осужденные не падали духом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!