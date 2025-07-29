29 июля 2025

Пермские рыбаки поймали сома-гиганта. Фото

Жители Пермского края поймали сома весом больше 40 килограммов
© Служба новостей «URA.RU»
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Огромную рыбу пришлось вытаскивать на берег вдвоем
Огромную рыбу пришлось вытаскивать на берег вдвоем Фото:

В Добрянке (Пермский край) рыбаки поймали рыбу весом больше 40 килограммов. Фото улова мужчины поделились в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

«Вчера поймали в Добрянке вот такого экземпляра. Больше 40 килограммов вышел. На видео — истинный рыбацкий азарт», — рассказал автор поста.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк выловил огромного судака на Каме. Вес рыбы составил девять килограммов.

Огромную рыбу поймали в Добрянке
Огромную рыбу поймали в Добрянке
Фото:

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В Добрянке (Пермский край) рыбаки поймали рыбу весом больше 40 килограммов. Фото улова мужчины поделились в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». «Вчера поймали в Добрянке вот такого экземпляра. Больше 40 килограммов вышел. На видео — истинный рыбацкий азарт», — рассказал автор поста. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк выловил огромного судака на Каме. Вес рыбы составил девять килограммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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