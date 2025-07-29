Огромную рыбу пришлось вытаскивать на берег вдвоем
В Добрянке (Пермский край) рыбаки поймали рыбу весом больше 40 килограммов. Фото улова мужчины поделились в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».
«Вчера поймали в Добрянке вот такого экземпляра. Больше 40 килограммов вышел. На видео — истинный рыбацкий азарт», — рассказал автор поста.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк выловил огромного судака на Каме. Вес рыбы составил девять килограммов.
Огромную рыбу поймали в Добрянке
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!