29 июля 2025

На стройке гостиницы в Александровске рухнули перекрытия: реакция властей

Власти опровергли обрушение перекрытий на стройке гостиницы в Александровске
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам местных жителей, на месте ЧП работали экстренные службы (архивное фото)
По словам местных жителей, на месте ЧП работали экстренные службы (архивное фото) Фото:

Информация о рухнувших забетонированных перекрытиях на стройке гостиницы в Александровске (Пермский край) не соответствует действительности. Об этом URA.RU сообщили окружные власти.

«Произошло обрушение балок навеса, строящегося рядом с гостиницей здания. На месте инцидента возводится электрозарядная станция. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы», — заявили в мэрии.

Возведение двухэтажного гостиничного комплекса включено в перечень приоритетных инвестиционных проектов. В новом отеле предусмотрено размещение 88 гостей. На прилегающей к зданию территории запланировано обустройство парковки. Объем инвестиций в реализацию — 215 млн рублей.

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Информация о рухнувших забетонированных перекрытиях на стройке гостиницы в Александровске (Пермский край) не соответствует действительности. Об этом URA.RU сообщили окружные власти. «Произошло обрушение балок навеса, строящегося рядом с гостиницей здания. На месте инцидента возводится электрозарядная станция. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы», — заявили в мэрии. Возведение двухэтажного гостиничного комплекса включено в перечень приоритетных инвестиционных проектов. В новом отеле предусмотрено размещение 88 гостей. На прилегающей к зданию территории запланировано обустройство парковки. Объем инвестиций в реализацию — 215 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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