На стройке гостиницы в Александровске рухнули перекрытия: реакция властей

Информация о рухнувших забетонированных перекрытиях на стройке гостиницы в Александровске (Пермский край) не соответствует действительности. Об этом URA.RU сообщили окружные власти.
«Произошло обрушение балок навеса, строящегося рядом с гостиницей здания. На месте инцидента возводится электрозарядная станция. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы», — заявили в мэрии.
Возведение двухэтажного гостиничного комплекса включено в перечень приоритетных инвестиционных проектов. В новом отеле предусмотрено размещение 88 гостей. На прилегающей к зданию территории запланировано обустройство парковки. Объем инвестиций в реализацию — 215 млн рублей.
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