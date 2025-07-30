Пермячка поймала в Каме огромного сома. Фото

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Гигантскую рыбу поймали в Каме
Гигантскую рыбу поймали в Каме Фото:

В Пермском крае рыбачка поймала в Каме огромного сома. Фото опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Вот это улов. Огромного сома поймала на Каме наша землячка Татьяна Рыбакова», — говорится в посте.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Добрянке Пермского края рыбаки поймали сома-гиганта. Вес рыбы составил больше 40 килограммов.

Пойманная рыба оказалась размером с человека
Пойманная рыба оказалась размером с человека
Фото:

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В Пермском крае рыбачка поймала в Каме огромного сома. Фото опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь». «Вот это улов. Огромного сома поймала на Каме наша землячка Татьяна Рыбакова», — говорится в посте. Ранее URA.RU рассказывало, что в Добрянке Пермского края рыбаки поймали сома-гиганта. Вес рыбы составил больше 40 килограммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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