Гигантскую рыбу поймали в Каме
В Пермском крае рыбачка поймала в Каме огромного сома. Фото опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь».
«Вот это улов. Огромного сома поймала на Каме наша землячка Татьяна Рыбакова», — говорится в посте.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Добрянке Пермского края рыбаки поймали сома-гиганта. Вес рыбы составил больше 40 килограммов.
Пойманная рыба оказалась размером с человека
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