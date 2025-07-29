29 июля 2025

Удержать и развить: как «ПЦБК» строит стабильную кадровую систему будущего

Пермское предприятие привлекает и удерживает специалистов благодаря обучению
© Служба новостей «URA.RU»
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«ПЦБК» выстраивает устойчивую и адаптивную систему управления персоналом
«ПЦБК» выстраивает устойчивую и адаптивную систему управления персоналом Фото:

На фоне растущего кадрового дефицита и конкуренции за специалистов, Группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания» выстраивает устойчивую и адаптивную систему управления персоналом. Предприятие не просто сохраняет ключевые кадры — оно привлекает лучших, создает собственные образовательные платформы, внедряет ИИ в HR-процессы и формирует сильный внутренний HR-бренд. В этом материале — реальные кейсы, цифры и решения, которые помогают ПЦБК строить кадровую систему будущего уже сегодня.

Люди как основа

В 2025 году ПЦБК исполнилось 66 лет. Все это время главным ресурсом предприятия были и остаются люди. В 2021 году в Группе предприятий «ПЦБК» работали 2?581 человек, при этом укомплектованность штата составляла 80%. Сегодня — уже 2?839 сотрудников и 90% укомплектованности.

ПЦБК — современное предприятие с крепкими кадровыми традициями
ПЦБК — современное предприятие с крепкими кадровыми традициями
Фото:

«Это всегда был высокий показатель, а в условиях демографического спада — особенно значимый. Коллектив обеспечивает стабильную работу предприятия и реализацию масштабных проектов», — говорит директор по персоналу Ольга Коршунова.

Эти результаты — следствие системной работы по привлечению и удержанию персонала. Важнейший принцип — коллективная ответственность: в подборе участвуют не только HR, но и руководители подразделений. Такой подход помогает сохранить кадровое ядро и создать устойчивую систему развития сотрудников.

Зарплаты, цифровизация и автоматизация

В центре внимания — люди
В центре внимания — люди
Фото:

Первым шагом стала ревизия бизнес-процессов и анализ ситуации на рынке труда. В условиях конкуренции с крупными предприятиями региона ПЦБК пересмотрела подход к оплате труда. Актуализация зарплат позволила удержать квалифицированных специалистов.

Следующий этап — цифровизация HR. Платформа e-staff автоматизировала рутинные задачи, выстроила воронку подбора и позволила проводить аналитику. Это освободило время для задач адаптации и развития персонала.

Обучение под задачи производства

На базе ПЦБК действует собственный учебный центр «Бумпрофи», где проходит очное обязательное обучение. Уже два года работает онлайн-система «ПЦБК Класс».

Для новых сотрудников предусмотрено адаптационное обучение с последующим тестированием. Также есть специальные курсы для обеспечения надежной работы оборудования.

В ПЦБК не используют готовые курсы: все материалы разрабатываются внутри. «Иногда целесообразнее создать курс своими силами — под конкретные задачи и специфику. Такой подход формирует доверие сотрудников и обеспечивает высокое качество контента», — объясняет Коршунова.

Курсы по ИИ и управлению сложностями

На предприятии активно внедряют современные технологии
На предприятии активно внедряют современные технологии
Фото:

С началом активного внедрения ИИ ПЦБК запустила обязательный курс по его безопасному использованию. Технологии уже применяются, например, в управлении корпоративным транспортом.

Также все сотрудники проходят курс по управлению сложностями — он раньше был доступен только для проектных команд. Сейчас это обязательный элемент подготовки.

Кадровая работа с детского сада

ПЦБК пересмотрела работу с образовательными учреждениями и создала производственно-образовательный кластер. Включены даже детские сады — профориентация начинается с раннего возраста.

Наставники предприятия проводят занятия и курсы в школах и колледжах. Формат профмастерства переработан: конкурс теперь проходит в форме игры с участием студентов.

Результаты оказались неожиданными: победителями стали студенты, ранее обучавшиеся по программам нефтяных компаний. Спустя год они вернулись с друзьями, остались на практике, а затем приняли решение перейти в ПЦБК.

Формирование HR-бренда

ПЦБК делает акцент на формировании среды, в которой сотрудники ощущают ценность и видят возможности для развития
ПЦБК делает акцент на формировании среды, в которой сотрудники ощущают ценность и видят возможности для развития
Фото:

Департамент управления персоналом сегодня — не только HR-функция, а полноценный координирующий центр для работы с кадрами. Переход от «гонки зарплат» к конкуренции брендов — новый этап.

ПЦБК делает акцент на формировании среды, в которой сотрудники ощущают ценность и видят возможности для развития. Результат — рост укомплектованности и вовлеченности персонала.

Рефлексия и обратная связь

Даже в коллективе почти из 3000 человек важна человекоцентричность. В Группе предприятий «ПЦБК» внедрена культура обратной связи и обязательной рефлексии: после каждого проекта собираются рабочие группы, обсуждаются достижения и ошибки. Это укрепляет доверие и учитывает мнение каждого.

Самое главное — челоцекоцентричность
Самое главное — челоцекоцентричность
Фото:

Особое внимание уделяется обучению сотрудников навыкам конструктивной обратной связи. «Мы учим сотрудников формулировать мысли корректно. Молчание — не вариант, важно уметь озвучить, что именно вызывает затруднение», — подчеркивает Коршунова.

Вызовы будущего

Несмотря на высокий уровень укомплектованности, сохраняется дефицит по рабочим специальностям — например, среди операторов и грузчиков. Полная автоматизация — логичное решение, но требует ресурсов. ПЦБК постепенно выстраивает такой план.

Параллельно продолжается работа с молодежью. Ставка — на современные подходы, развитие культуры труда, обучение и смысловую наполненность профессии. Именно это делает предприятие привлекательным для нового поколения специалистов.

Видео предоставлено пресс-службой ПЦБК

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На фоне растущего кадрового дефицита и конкуренции за специалистов, Группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания» выстраивает устойчивую и адаптивную систему управления персоналом. Предприятие не просто сохраняет ключевые кадры — оно привлекает лучших, создает собственные образовательные платформы, внедряет ИИ в HR-процессы и формирует сильный внутренний HR-бренд. В этом материале — реальные кейсы, цифры и решения, которые помогают ПЦБК строить кадровую систему будущего уже сегодня. Люди как основа В 2025 году ПЦБК исполнилось 66 лет. Все это время главным ресурсом предприятия были и остаются люди. В 2021 году в Группе предприятий «ПЦБК» работали 2?581 человек, при этом укомплектованность штата составляла 80%. Сегодня — уже 2?839 сотрудников и 90% укомплектованности. «Это всегда был высокий показатель, а в условиях демографического спада — особенно значимый. Коллектив обеспечивает стабильную работу предприятия и реализацию масштабных проектов», — говорит директор по персоналу Ольга Коршунова. Эти результаты — следствие системной работы по привлечению и удержанию персонала. Важнейший принцип — коллективная ответственность: в подборе участвуют не только HR, но и руководители подразделений. Такой подход помогает сохранить кадровое ядро и создать устойчивую систему развития сотрудников. Зарплаты, цифровизация и автоматизация Первым шагом стала ревизия бизнес-процессов и анализ ситуации на рынке труда. В условиях конкуренции с крупными предприятиями региона ПЦБК пересмотрела подход к оплате труда. Актуализация зарплат позволила удержать квалифицированных специалистов. Следующий этап — цифровизация HR. Платформа e-staff автоматизировала рутинные задачи, выстроила воронку подбора и позволила проводить аналитику. Это освободило время для задач адаптации и развития персонала. Обучение под задачи производства На базе ПЦБК действует собственный учебный центр «Бумпрофи», где проходит очное обязательное обучение. Уже два года работает онлайн-система «ПЦБК Класс». В ПЦБК не используют готовые курсы: все материалы разрабатываются внутри. «Иногда целесообразнее создать курс своими силами — под конкретные задачи и специфику. Такой подход формирует доверие сотрудников и обеспечивает высокое качество контента», — объясняет Коршунова. Курсы по ИИ и управлению сложностями С началом активного внедрения ИИ ПЦБК запустила обязательный курс по его безопасному использованию. Технологии уже применяются, например, в управлении корпоративным транспортом. Также все сотрудники проходят курс по управлению сложностями — он раньше был доступен только для проектных команд. Сейчас это обязательный элемент подготовки. Кадровая работа с детского сада ПЦБК пересмотрела работу с образовательными учреждениями и создала производственно-образовательный кластер. Включены даже детские сады — профориентация начинается с раннего возраста. Результаты оказались неожиданными: победителями стали студенты, ранее обучавшиеся по программам нефтяных компаний. Спустя год они вернулись с друзьями, остались на практике, а затем приняли решение перейти в ПЦБК. Формирование HR-бренда Департамент управления персоналом сегодня — не только HR-функция, а полноценный координирующий центр для работы с кадрами. Переход от «гонки зарплат» к конкуренции брендов — новый этап. ПЦБК делает акцент на формировании среды, в которой сотрудники ощущают ценность и видят возможности для развития. Результат — рост укомплектованности и вовлеченности персонала. Рефлексия и обратная связь Даже в коллективе почти из 3000 человек важна человекоцентричность. В Группе предприятий «ПЦБК» внедрена культура обратной связи и обязательной рефлексии: после каждого проекта собираются рабочие группы, обсуждаются достижения и ошибки. Это укрепляет доверие и учитывает мнение каждого. Особое внимание уделяется обучению сотрудников навыкам конструктивной обратной связи. «Мы учим сотрудников формулировать мысли корректно. Молчание — не вариант, важно уметь озвучить, что именно вызывает затруднение», — подчеркивает Коршунова. Вызовы будущего Несмотря на высокий уровень укомплектованности, сохраняется дефицит по рабочим специальностям — например, среди операторов и грузчиков. Полная автоматизация — логичное решение, но требует ресурсов. ПЦБК постепенно выстраивает такой план. Видео предоставлено пресс-службой ПЦБК
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