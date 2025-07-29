Удержать и развить: как «ПЦБК» строит стабильную кадровую систему будущего

На фоне растущего кадрового дефицита и конкуренции за специалистов, Группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания» выстраивает устойчивую и адаптивную систему управления персоналом. Предприятие не просто сохраняет ключевые кадры — оно привлекает лучших, создает собственные образовательные платформы, внедряет ИИ в HR-процессы и формирует сильный внутренний HR-бренд. В этом материале — реальные кейсы, цифры и решения, которые помогают ПЦБК строить кадровую систему будущего уже сегодня.
Люди как основа
В 2025 году ПЦБК исполнилось 66 лет. Все это время главным ресурсом предприятия были и остаются люди. В 2021 году в Группе предприятий «ПЦБК» работали 2?581 человек, при этом укомплектованность штата составляла 80%. Сегодня — уже 2?839 сотрудников и 90% укомплектованности.
«Это всегда был высокий показатель, а в условиях демографического спада — особенно значимый. Коллектив обеспечивает стабильную работу предприятия и реализацию масштабных проектов», — говорит директор по персоналу Ольга Коршунова.
Эти результаты — следствие системной работы по привлечению и удержанию персонала. Важнейший принцип — коллективная ответственность: в подборе участвуют не только HR, но и руководители подразделений. Такой подход помогает сохранить кадровое ядро и создать устойчивую систему развития сотрудников.
Зарплаты, цифровизация и автоматизация
Первым шагом стала ревизия бизнес-процессов и анализ ситуации на рынке труда. В условиях конкуренции с крупными предприятиями региона ПЦБК пересмотрела подход к оплате труда. Актуализация зарплат позволила удержать квалифицированных специалистов.
Следующий этап — цифровизация HR. Платформа e-staff автоматизировала рутинные задачи, выстроила воронку подбора и позволила проводить аналитику. Это освободило время для задач адаптации и развития персонала.
Обучение под задачи производства
На базе ПЦБК действует собственный учебный центр «Бумпрофи», где проходит очное обязательное обучение. Уже два года работает онлайн-система «ПЦБК Класс».
Для новых сотрудников предусмотрено адаптационное обучение с последующим тестированием. Также есть специальные курсы для обеспечения надежной работы оборудования.
В ПЦБК не используют готовые курсы: все материалы разрабатываются внутри. «Иногда целесообразнее создать курс своими силами — под конкретные задачи и специфику. Такой подход формирует доверие сотрудников и обеспечивает высокое качество контента», — объясняет Коршунова.
Курсы по ИИ и управлению сложностями
С началом активного внедрения ИИ ПЦБК запустила обязательный курс по его безопасному использованию. Технологии уже применяются, например, в управлении корпоративным транспортом.
Также все сотрудники проходят курс по управлению сложностями — он раньше был доступен только для проектных команд. Сейчас это обязательный элемент подготовки.
Кадровая работа с детского сада
ПЦБК пересмотрела работу с образовательными учреждениями и создала производственно-образовательный кластер. Включены даже детские сады — профориентация начинается с раннего возраста.
Наставники предприятия проводят занятия и курсы в школах и колледжах. Формат профмастерства переработан: конкурс теперь проходит в форме игры с участием студентов.
Результаты оказались неожиданными: победителями стали студенты, ранее обучавшиеся по программам нефтяных компаний. Спустя год они вернулись с друзьями, остались на практике, а затем приняли решение перейти в ПЦБК.
Формирование HR-бренда
Департамент управления персоналом сегодня — не только HR-функция, а полноценный координирующий центр для работы с кадрами. Переход от «гонки зарплат» к конкуренции брендов — новый этап.
ПЦБК делает акцент на формировании среды, в которой сотрудники ощущают ценность и видят возможности для развития. Результат — рост укомплектованности и вовлеченности персонала.
Рефлексия и обратная связь
Даже в коллективе почти из 3000 человек важна человекоцентричность. В Группе предприятий «ПЦБК» внедрена культура обратной связи и обязательной рефлексии: после каждого проекта собираются рабочие группы, обсуждаются достижения и ошибки. Это укрепляет доверие и учитывает мнение каждого.
Особое внимание уделяется обучению сотрудников навыкам конструктивной обратной связи. «Мы учим сотрудников формулировать мысли корректно. Молчание — не вариант, важно уметь озвучить, что именно вызывает затруднение», — подчеркивает Коршунова.
Вызовы будущего
Несмотря на высокий уровень укомплектованности, сохраняется дефицит по рабочим специальностям — например, среди операторов и грузчиков. Полная автоматизация — логичное решение, но требует ресурсов. ПЦБК постепенно выстраивает такой план.
Параллельно продолжается работа с молодежью. Ставка — на современные подходы, развитие культуры труда, обучение и смысловую наполненность профессии. Именно это делает предприятие привлекательным для нового поколения специалистов.
Видео предоставлено пресс-службой ПЦБК
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