Пермским дорожникам купили дорогостоящих «умных тигров» для борьбы с борщевиком. Видео

ДЭС Пермского края купила дорогостоящую технику для борьбы с борщевиком
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Стоимость за одну единицу Smart Tiger 40 достигает 7,3 млн рублей
Стоимость за одну единицу Smart Tiger 40 достигает 7,3 млн рублей Фото:

Дорожно-эксплуатационная служба Пермского края (ДЭС) отчиталась о покупке дорогостоящей техники для борьбы с борщевиком в регионе. Речь идет о дизельных гидравлических платформах с дистанционным управлением Smart Tiger 40.

«Данная техника предназначена для обслуживания труднодоступных участков вдоль автомобильных дорог, а также для механизированного удаления борщевика Сосновского. Внедрение нового оборудования позволит выполнять поставленные задачи более оперативно и эффективно, что существенно повысит производительность нашей деятельности», — сообщает ДЭС на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

По данным в открытых источниках, стоимость за одну единицу Smart Tiger 40 достигает 7,3 млн рублей. Ранее URA.RU писало о том, что дорожно-эксплуатационной службе Министерства транспорта Пермского края поручено осуществлять борьбу с борщевиком вдоль автомобильных дорог. Новый функционал у дорожников появился с сезона 2025 года. В целом до 15 октября 2025 года дорожные службы должны провести обработку более 2129 гектаров вдоль региональных дорог.

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Дорожно-эксплуатационная служба Пермского края (ДЭС) отчиталась о покупке дорогостоящей техники для борьбы с борщевиком в регионе. Речь идет о дизельных гидравлических платформах с дистанционным управлением Smart Tiger 40. «Данная техника предназначена для обслуживания труднодоступных участков вдоль автомобильных дорог, а также для механизированного удаления борщевика Сосновского. Внедрение нового оборудования позволит выполнять поставленные задачи более оперативно и эффективно, что существенно повысит производительность нашей деятельности», — сообщает ДЭС на своей странице в соцсети «ВКонтакте».  По данным в открытых источниках, стоимость за одну единицу Smart Tiger 40 достигает 7,3 млн рублей. Ранее URA.RU писало о том, что дорожно-эксплуатационной службе Министерства транспорта Пермского края поручено осуществлять борьбу с борщевиком вдоль автомобильных дорог. Новый функционал у дорожников появился с сезона 2025 года. В целом до 15 октября 2025 года дорожные службы должны провести обработку более 2129 гектаров вдоль региональных дорог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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