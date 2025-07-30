Дорожно-эксплуатационная служба Пермского края (ДЭС) отчиталась о покупке дорогостоящей техники для борьбы с борщевиком в регионе. Речь идет о дизельных гидравлических платформах с дистанционным управлением Smart Tiger 40.
«Данная техника предназначена для обслуживания труднодоступных участков вдоль автомобильных дорог, а также для механизированного удаления борщевика Сосновского. Внедрение нового оборудования позволит выполнять поставленные задачи более оперативно и эффективно, что существенно повысит производительность нашей деятельности», — сообщает ДЭС на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По данным в открытых источниках, стоимость за одну единицу Smart Tiger 40 достигает 7,3 млн рублей. Ранее URA.RU писало о том, что дорожно-эксплуатационной службе Министерства транспорта Пермского края поручено осуществлять борьбу с борщевиком вдоль автомобильных дорог. Новый функционал у дорожников появился с сезона 2025 года. В целом до 15 октября 2025 года дорожные службы должны провести обработку более 2129 гектаров вдоль региональных дорог.
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