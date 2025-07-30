Ученые составили портрет типичного пермского зооволонтера

Более 6 тысяч пермяков занимаются волонтерством
© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего животным помогают женщины в возрасте от 40 до 50 лет
Чаще всего животным помогают женщины в возрасте от 40 до 50 лет Фото:

В Пермском крае более 6 тысяч жителей принимают участие в волонтерской деятельности, причем свыше 2,5 тысяч из них занимаются этим в личное время, не связанное с основной работой. Значительная часть добровольцев сосредоточена на вопросах защиты животных. К таким выводам пришли социологи ПНИПУ в ходе исследования. Они рассказали URA.RU, как выглядит портрет среднестатистического зоозащитника в регионе. 

«Портрет зооволонтеров Пермского края, по данным ученых, выглядит следующим образом. Основную часть составляют женщины в возрасте от 40 до 50 лет (32%). Более половины из них имеют высшее образование и заняты в различных сферах: медицине, инженерии, педагогике, госслужбе, журналистике и секторе услуг», — отметили эксперты кафедры социологии и политологии ПНИПУ.

В ходе исследования было опрошено более трети активных зооволонтеров Пермского края. Результаты показали, что большинство из них (40%) ухаживают менее чем за десятью животными, однако встречаются случаи, когда на попечении одного волонтера находится до ста подопечных. При этом 57% респондентов преимущественно помогают собакам, 39% — кошкам, а лишь 4% работают с дикими животными.

Наиболее распространенной формой помощи, как установили исследователи, является материальная поддержка — 78% добровольцев жертвуют средства в фонды или самостоятельно обеспечивают корм животных на улице и в приютах. В 77% случаев зооволонтеры занимаются пристройством животных: размещают информацию о них в социальных сетях и подыскивают новые дома.

Многие участники (67%) берут на себя лечение, стерилизацию и вакцинацию животных, а почти половина (48%) организуют социальные акции и просветительские мероприятия. Около 41% опрошенных помогают приютам с уходом за животными и уборкой помещений. Транспортировкой подопечных занимаются 32% волонтеров. Самыми редкими направлениями работы остаются организация домашних приютов и частных гостиниц для животных, а также кормление бездомных собак — этим занимается 12% опрошенных. 

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В Пермском крае более 6 тысяч жителей принимают участие в волонтерской деятельности, причем свыше 2,5 тысяч из них занимаются этим в личное время, не связанное с основной работой. Значительная часть добровольцев сосредоточена на вопросах защиты животных. К таким выводам пришли социологи ПНИПУ в ходе исследования. Они рассказали URA.RU, как выглядит портрет среднестатистического зоозащитника в регионе.  «Портрет зооволонтеров Пермского края, по данным ученых, выглядит следующим образом. Основную часть составляют женщины в возрасте от 40 до 50 лет (32%). Более половины из них имеют высшее образование и заняты в различных сферах: медицине, инженерии, педагогике, госслужбе, журналистике и секторе услуг», — отметили эксперты кафедры социологии и политологии ПНИПУ. В ходе исследования было опрошено более трети активных зооволонтеров Пермского края. Результаты показали, что большинство из них (40%) ухаживают менее чем за десятью животными, однако встречаются случаи, когда на попечении одного волонтера находится до ста подопечных. При этом 57% респондентов преимущественно помогают собакам, 39% — кошкам, а лишь 4% работают с дикими животными. Наиболее распространенной формой помощи, как установили исследователи, является материальная поддержка — 78% добровольцев жертвуют средства в фонды или самостоятельно обеспечивают корм животных на улице и в приютах. В 77% случаев зооволонтеры занимаются пристройством животных: размещают информацию о них в социальных сетях и подыскивают новые дома. Многие участники (67%) берут на себя лечение, стерилизацию и вакцинацию животных, а почти половина (48%) организуют социальные акции и просветительские мероприятия. Около 41% опрошенных помогают приютам с уходом за животными и уборкой помещений. Транспортировкой подопечных занимаются 32% волонтеров. Самыми редкими направлениями работы остаются организация домашних приютов и частных гостиниц для животных, а также кормление бездомных собак — этим занимается 12% опрошенных. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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