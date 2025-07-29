Махонин раскрыл тройку сенаторов от Пермского края

В «тройке» сенаторов, которые представил в избирком губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, баллотирующийся на второй срок, есть действующий представитель региона в Совфеде Андрей Климов. Также там присутствуют первый замглавы администрации главы Прикамья Леонид Политов и вице-спикер Вячеслав Григорьев. Исходя из состава списка, источники URA.RU делают вывод, что Андрею Климову удастся сохранить пост на новый срок — в случае победы Махонина на выборах.
«С весны в Пермском крае ходила информация о том, что Климов не останется на новый срок. Его хотели поменять и краевые власти, и руководство Совета Федерации. Но Андрей Аркадьевич подключил все свои связи. Ни Григорьев, ни Политов не являются реальными кандидатами, это „техники“», — говорят источники.
Считается, что у Климова выстроены хорошие отношения по линии МИДа. В зачет ему пошла организация в Перми международных слушаний «Единой России» с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова.
О том, что в тройке — фамилии Григорьева, Политова и Климова, сообщает крайизбирком в своем telegram-канале. «Кандидат на должность губернатора Пермского края предложил три кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации: Климов Андрей Аркадьевич; Григорьев Вячеслав Вениаминович; Политов Леонид Вячеславович. Решение о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации принимается избранным губернатором не позднее следующего дня после официального вступления в должность», — говорится в сообщении.
Выборы пройдут 12-14 сентября. В них участвует 11 кандидатов. Махонин первым раскрыл свою тройку сенаторов. Остальные претенденты, как ожидается, сделают это 30 июля. В 2020 году Махонин предлагал в сенаторы, помимо Климова, гендиректора ПНППК Алексей Андреев и бывший ректор ПГМУ Ирина Корюкина.
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