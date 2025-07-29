29 июля 2025

Пермские следователи проверят мать ребенка, которого истязал отчим

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ходе следствия вопросы появились также к маме пострадавшего мальчика
В ходе следствия вопросы появились также к маме пострадавшего мальчика Фото:

В СУ СКР по Пермскому краю проверяют мать девятилетнего мальчика, которого год истязал отчим. Об этом заявила старший помощник главы ведомства по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Александра Митькина.

«В настоящее время следователями <...> проводится процессуальная проверка в отношении матери малолетнего по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего — прим. URA.RU). По результатам будет принято процессуальное решение», — так Митькина прокомментировала пост в telegram-канале пермской правозащитницы Оксаны Асауленко, которая высказалась по поводу приговора отчиму.

Асауленко выразила удивление по поводу мягкости итогового решения суда. Она также подняла вопрос о возможной ответственности матери ребенка, которая «пустила домой этого монстра».

URA.RU уже писало, что ранее был озвучен приговор Евгению Овсюкову. Его признали виновным в истязании пасынка и отправили в колонию на пять лет. На прениях сторон мальчик называл отчима «папой». Он также заявил, что хочет видеть дома второго родителя.

Резонансная история потрясла Пермь в марте. В соцсетях появились записи с камер видеонаблюдения. На кадрах — сбежавший из дома ребенок весь в крови и босиком. Он пытается попасть в соседний подъезд, чтобы спастись от разъяренного мужчины.

После этого Овсюкова задержали и возбудили уголовное дело. На время следствия его помещали в СИЗО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В СУ СКР по Пермскому краю проверяют мать девятилетнего мальчика, которого год истязал отчим. Об этом заявила старший помощник главы ведомства по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Александра Митькина. «В настоящее время следователями <...> проводится процессуальная проверка в отношении матери малолетнего по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего — прим. URA.RU). По результатам будет принято процессуальное решение», — так Митькина прокомментировала пост в telegram-канале пермской правозащитницы Оксаны Асауленко, которая высказалась по поводу приговора отчиму. Асауленко выразила удивление по поводу мягкости итогового решения суда. Она также подняла вопрос о возможной ответственности матери ребенка, которая «пустила домой этого монстра». URA.RU уже писало, что ранее был озвучен приговор Евгению Овсюкову. Его признали виновным в истязании пасынка и отправили в колонию на пять лет. На прениях сторон мальчик называл отчима «папой». Он также заявил, что хочет видеть дома второго родителя. Резонансная история потрясла Пермь в марте. В соцсетях появились записи с камер видеонаблюдения. На кадрах — сбежавший из дома ребенок весь в крови и босиком. Он пытается попасть в соседний подъезд, чтобы спастись от разъяренного мужчины. После этого Овсюкова задержали и возбудили уголовное дело. На время следствия его помещали в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...