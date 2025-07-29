Пермские следователи проверят мать ребенка, которого истязал отчим

В СУ СКР по Пермскому краю проверяют мать девятилетнего мальчика, которого год истязал отчим. Об этом заявила старший помощник главы ведомства по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Александра Митькина.
«В настоящее время следователями <...> проводится процессуальная проверка в отношении матери малолетнего по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего — прим. URA.RU). По результатам будет принято процессуальное решение», — так Митькина прокомментировала пост в telegram-канале пермской правозащитницы Оксаны Асауленко, которая высказалась по поводу приговора отчиму.
Асауленко выразила удивление по поводу мягкости итогового решения суда. Она также подняла вопрос о возможной ответственности матери ребенка, которая «пустила домой этого монстра».
URA.RU уже писало, что ранее был озвучен приговор Евгению Овсюкову. Его признали виновным в истязании пасынка и отправили в колонию на пять лет. На прениях сторон мальчик называл отчима «папой». Он также заявил, что хочет видеть дома второго родителя.
Резонансная история потрясла Пермь в марте. В соцсетях появились записи с камер видеонаблюдения. На кадрах — сбежавший из дома ребенок весь в крови и босиком. Он пытается попасть в соседний подъезд, чтобы спастись от разъяренного мужчины.
После этого Овсюкова задержали и возбудили уголовное дело. На время следствия его помещали в СИЗО.
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