Суд отменил арест задержанному главе ОВО в Салехарде, архивное фото
Суд изменил меру пресечения экс-руководителю отдела вневедомственной охраны в Салехарде (ЯНАО) Андрею Билю, которого подозревают в превышении служебных полномочий. А в Пуровском районе ЯНАО под колесами снегоуборочной техники погибла девочка. Окружная прокуратура организовала проверку происшествия. Главные события в ЯНАО — в подборке URA.RU.
- Суд изменил меру пресечения экс-руководителю отдела вневедомственной охраны в Салехарде (ЯНАО) Андрею Билю, которого подозревают в превышении служебных полномочий. Задержанный 18 октября офицер был выпущен под ограничительные меры. Ему назначили особые условия;
- В Пуровском районе ЯНАО под колесами снегоуборочной техники погибла девочка. Окружная прокуратура организовала проверку происшествия. URA.RU выяснило причины гибели ребенка в поселке Уренгой;
- В ЯНАО готовят к отправке в зону СВО партию из 600 FPV-дронов «Кречет». Оборудование изготовили в округе на средства гранта;
- Власти ЯНАО ликвидировали окружной департамент внешних связей (ДВС). Структура вошла в состав управления делами правительства, которым руководит замгубернатора Александр Подорога. Часть полномочий бывшего департамента, связанных с наукой, получил замгубернатора Андрей Гаранин;
- Апелляционный суд ужесточил наказание жителю Ямала, выдававшему себя за полицейского и совершившему серию преступлений, включая вымогательство и кражу. В августе 2022 года житель Пуровского района, выдавая себя за сотрудника полиции, нанес три удара по голове женщине из ЯНАО и под угрозой публикации видеозаписи вынудил ее признаться в распространении наркотиков, хотя она к этому не имела отношения;
- Продажа авиабилетов на первый квартал 2025 года теперь доступна для межмуниципальных рейсов из Салехарда в Ямальский и Шурышкарский районы ЯНАО. Пассажиры могут приобрести билеты на вертолет как на сайте компании, так и в кассах;
- На Ямале со следующего года родительская плата за посещение детских садов вырастет на 4%. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.
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