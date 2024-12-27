Отмена ареста офицеру и погибший ребенок в Уренгое: главные события на Ямале за 27 декабря

Суд изменил наказание экс-руководителю ОВО в Салехарде
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд отменил арест задержанному главе ОВО в Салехарде, архивное фото
Суд отменил арест задержанному главе ОВО в Салехарде, архивное фото Фото:

Суд изменил меру пресечения экс-руководителю отдела вневедомственной охраны в Салехарде (ЯНАО) Андрею Билю, которого подозревают в превышении служебных полномочий. А в Пуровском районе ЯНАО под колесами снегоуборочной техники погибла девочка. Окружная прокуратура организовала проверку происшествия. Главные события в ЯНАО — в подборке URA.RU.

  • Суд изменил меру пресечения экс-руководителю отдела вневедомственной охраны в Салехарде (ЯНАО) Андрею Билю, которого подозревают в превышении служебных полномочий. Задержанный 18 октября офицер был выпущен под ограничительные меры. Ему назначили особые условия;
  • В Пуровском районе ЯНАО под колесами снегоуборочной техники погибла девочка. Окружная прокуратура организовала проверку происшествия. URA.RU выяснило причины гибели ребенка в поселке Уренгой;
  • В ЯНАО готовят к отправке в зону СВО партию из 600 FPV-дронов «Кречет». Оборудование изготовили в округе на средства гранта;
  • Власти ЯНАО ликвидировали окружной департамент внешних связей (ДВС). Структура вошла в состав управления делами правительства, которым руководит замгубернатора Александр Подорога. Часть полномочий бывшего департамента, связанных с наукой, получил замгубернатора Андрей Гаранин;
  • Апелляционный суд ужесточил наказание жителю Ямала, выдававшему себя за полицейского и совершившему серию преступлений, включая вымогательство и кражу. В августе 2022 года житель Пуровского района, выдавая себя за сотрудника полиции, нанес три удара по голове женщине из ЯНАО и под угрозой публикации видеозаписи вынудил ее признаться в распространении наркотиков, хотя она к этому не имела отношения;
  • Продажа авиабилетов на первый квартал 2025 года теперь доступна для межмуниципальных рейсов из Салехарда в Ямальский и Шурышкарский районы ЯНАО. Пассажиры могут приобрести билеты на вертолет как на сайте компании, так и в кассах;
  • На Ямале со следующего года родительская плата за посещение детских садов вырастет на 4%. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

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Суд изменил меру пресечения экс-руководителю отдела вневедомственной охраны в Салехарде (ЯНАО) Андрею Билю, которого подозревают в превышении служебных полномочий. А в Пуровском районе ЯНАО под колесами снегоуборочной техники погибла девочка. Окружная прокуратура организовала проверку происшествия. Главные события в ЯНАО — в подборке URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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