В Тюмени неизвестный мужчина ударил мальчика по лицу

Тюменка пожаловалась на мужчину, ударившего ее ребенка
В Тюмени на улице Магнитогорская, 11/1 неизвестный мужчина подошел к мальчику, схватил его за воротник и ударил по лицу. О ситуации рассказала возмущенная мать ребенка.
«Опасный объект. 20 декабря 2024 по адресу улица Магнитогорская 11/1 этот человек ударил моего сына по лицу и свалил на автомобиле Ford fokus», — написала женщина в группе «ЧС Тюмень» VK.
Она также опубликовала видеозапись инцидента. На ней видно как недовольный тюменец хватает мальчика и ударяет по лицу.
URA.RU отправило запрос в УМВД России по Тюменской области, ответ ожидается.
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