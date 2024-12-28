28 декабря 2024

В Тюмени неизвестный мужчина ударил мальчика по лицу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюменка пожаловалась на мужчину, ударившего ее ребенка
Тюменка пожаловалась на мужчину, ударившего ее ребенка Фото:

В Тюмени на улице Магнитогорская, 11/1 неизвестный мужчина подошел к мальчику, схватил его за воротник и ударил по лицу. О ситуации рассказала возмущенная мать ребенка.

«Опасный объект. 20 декабря 2024 по адресу улица Магнитогорская 11/1 этот человек ударил моего сына по лицу и свалил на автомобиле Ford fokus», — написала женщина в группе «ЧС Тюмень» VK.

Она также опубликовала видеозапись инцидента. На ней видно как недовольный тюменец хватает мальчика и ударяет по лицу.

URA.RU отправило запрос в УМВД России по Тюменской области, ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на улице Магнитогорская, 11/1 неизвестный мужчина подошел к мальчику, схватил его за воротник и ударил по лицу. О ситуации рассказала возмущенная мать ребенка. «Опасный объект. 20 декабря 2024 по адресу улица Магнитогорская 11/1 этот человек ударил моего сына по лицу и свалил на автомобиле Ford fokus», — написала женщина в группе «ЧС Тюмень» VK. Она также опубликовала видеозапись инцидента. На ней видно как недовольный тюменец хватает мальчика и ударяет по лицу. URA.RU отправило запрос в УМВД России по Тюменской области, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...