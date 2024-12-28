На СВО погибли старший стрелок в звании рядового Владимир Ожегов и стрелок в звании младшего сержанта Виталий Адин из Надымского района. Об этом сообщили в мэрии муниципалитета.
«Администрация Надымского района с прискорбием сообщает о гибели Владимира Ожегова и Виталия Адина… Владимир служил старшим стрелком второй штурмовой роты второго мотострелкового батальона гвардейского мотострелкового полка танковой дивизии в звании гвардии рядового. Виталий служил стрелком второй мотострелковой роты первого мотострелкового батальона гвардейского мотострелкового полка танковой дивизии в звании младшего сержанта», — написано в telegram-канале администрации.
Они погибли при исполнении воинского долга, оставаясь до конца верными своей стране. Мэр района Дмитрий Жаромских, администрация и жители муниципалитета приносят искренние соболезнования родным и близким.
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