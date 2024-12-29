Хейтера пермского писателя Иванова признали главным доносчиком страны

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Иван Абатуров отрицает свою причастность к деятельности пользователя с псевдонимом Анна Коробкова
Иван Абатуров отрицает свою причастность к деятельности пользователя с псевдонимом Анна Коробкова Фото:

Недавно в СМИ вышел ряд публикаций о сталинисте из Екатеринбурга Иване Абатурове, которого признали «серийным доносчиком». По словам продюсера пермского писателя Алексея Иванова — Юлии Зайцевой, свердловский сталинист, бывший преподаватель, журналист и историк был долгое время главным хейтером литератора.

«В СМИ сейчас гремит новость, что главным доносчиком России оказался Иван Абатуров. Вскрылось, что под именем Анна Коробкова он написал 1300 доносов. У нас с [Алексеем] Ивановым есть личная история с этим типом. Я описала ее в книге „Корпорацию не нагнешь“», — пояснила Юлия Зайцева в своем telegram-канале.

В 2016-м году продюсер заметила, что в биографии Иванова допущены ошибки. Недостоверную информацию с Википедии регулярно перепечатывали журналисты. Автором статьи про пермского писателя был Абатуров. Зайцева указала ему на ошибки и внесла изменения в текст. Но Абатуров правки отменил и отказался идти на контакт. «Я погрузилась в соцсети и обнаружила, что мой упертый оппонент просто не любит Иванова», — написала продюсер.

Зайцева добавила, что Абатуров оставлял язвительные комментарии в адрес писателя с различных аккаунтов в мессенджерах и соцсетях. После того как на проблему обратила внимание общественность, журналисту вынесли предупреждение за тенденциозность в изложении фактов на ресурсе. Зайцева после этого создала специальный сайт с биографией Иванова и просила журналистов не ссылаться на Википедию.

По оценке аналитиков, Абатуров под псевдонимом Анна Коробкова написал от 1300 до 2000 доносов на людей и компании. Он сам отрицает этот факт на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Википедия исключила Абатурова из числа своих авторов, опубликовав надпись в его профиле «серийный доносчик».

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Недавно в СМИ вышел ряд публикаций о сталинисте из Екатеринбурга Иване Абатурове, которого признали «серийным доносчиком». По словам продюсера пермского писателя Алексея Иванова — Юлии Зайцевой, свердловский сталинист, бывший преподаватель, журналист и историк был долгое время главным хейтером литератора. «В СМИ сейчас гремит новость, что главным доносчиком России оказался Иван Абатуров. Вскрылось, что под именем Анна Коробкова он написал 1300 доносов. У нас с [Алексеем] Ивановым есть личная история с этим типом. Я описала ее в книге „Корпорацию не нагнешь“», — пояснила Юлия Зайцева в своем telegram-канале. В 2016-м году продюсер заметила, что в биографии Иванова допущены ошибки. Недостоверную информацию с Википедии регулярно перепечатывали журналисты. Автором статьи про пермского писателя был Абатуров. Зайцева указала ему на ошибки и внесла изменения в текст. Но Абатуров правки отменил и отказался идти на контакт. «Я погрузилась в соцсети и обнаружила, что мой упертый оппонент просто не любит Иванова», — написала продюсер. Зайцева добавила, что Абатуров оставлял язвительные комментарии в адрес писателя с различных аккаунтов в мессенджерах и соцсетях. После того как на проблему обратила внимание общественность, журналисту вынесли предупреждение за тенденциозность в изложении фактов на ресурсе. Зайцева после этого создала специальный сайт с биографией Иванова и просила журналистов не ссылаться на Википедию. По оценке аналитиков, Абатуров под псевдонимом Анна Коробкова написал от 1300 до 2000 доносов на людей и компании. Он сам отрицает этот факт на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Википедия исключила Абатурова из числа своих авторов, опубликовав надпись в его профиле «серийный доносчик».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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