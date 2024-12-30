30 декабря 2024

Уральский полпред Жога исполнил новогоднюю мечту мальчика из Челябинска. Видео

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Визит Артема Жоги в Уральский институт управления, открытие фотовыставки "Аллея героев" и встреча с активом "Движения первых". Екатеринбург, жога артем
Артем Жога подарил ребенку велотренажер Фото:

Полпред президента в УрФО Артем Жога исполнил новогоднее желание ребенка из Челябинска. Как сообщила пресс-служба полпредства, четырехлетнему Артему доставили велотренажер, о котором мечтал ребенок

«Артем Гордеев стал участником Всероссийской акции „Елка желаний“. Шарик с его новогодним желанием перед заседанием Госсовета в Кремле снял полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога», — напомнили в полпредстве.

Велотренажер поможет мальчику в физическом развитии. Родители Артема поблагодарили полпреда за подарок.

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Полпред президента в УрФО Артем Жога исполнил новогоднее желание ребенка из Челябинска. Как сообщила пресс-служба полпредства, четырехлетнему Артему доставили велотренажер, о котором мечтал ребенок «Артем Гордеев стал участником Всероссийской акции „Елка желаний“. Шарик с его новогодним желанием перед заседанием Госсовета в Кремле снял полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога», — напомнили в полпредстве. Велотренажер поможет мальчику в физическом развитии. Родители Артема поблагодарили полпреда за подарок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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