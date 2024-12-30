Уральский полпред Жога исполнил новогоднюю мечту мальчика из Челябинска. Видео

31 декабря 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Артем Жога подарил ребенку велотренажер Фото: Размик Закарян © URA.RU Полпред президента в УрФО Артем Жога исполнил новогоднее желание ребенка из Челябинска. Как сообщила пресс-служба полпредства, четырехлетнему Артему доставили велотренажер, о котором мечтал ребенок «Артем Гордеев стал участником Всероссийской акции „Елка желаний“. Шарик с его новогодним желанием перед заседанием Госсовета в Кремле снял полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога», — напомнили в полпредстве. Велотренажер поможет мальчику в физическом развитии. Родители Артема поблагодарили полпреда за подарок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента в УрФО Артем Жога исполнил новогоднее желание ребенка из Челябинска. Как сообщила пресс-служба полпредства, четырехлетнему Артему доставили велотренажер, о котором мечтал ребенок «Артем Гордеев стал участником Всероссийской акции „Елка желаний“. Шарик с его новогодним желанием перед заседанием Госсовета в Кремле снял полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога», — напомнили в полпредстве. Велотренажер поможет мальчику в физическом развитии. Родители Артема поблагодарили полпреда за подарок.