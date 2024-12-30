Полпред президента в УрФО Артем Жога исполнил новогоднее желание ребенка из Челябинска. Как сообщила пресс-служба полпредства, четырехлетнему Артему доставили велотренажер, о котором мечтал ребенок
«Артем Гордеев стал участником Всероссийской акции „Елка желаний“. Шарик с его новогодним желанием перед заседанием Госсовета в Кремле снял полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога», — напомнили в полпредстве.
Велотренажер поможет мальчику в физическом развитии. Родители Артема поблагодарили полпреда за подарок.
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