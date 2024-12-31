В ЯНАО ребенок получил компенсацию за нападение собаки на самовыгуле

Хозяин собаки заплатил ребенку компенсацию (архивное фото)
В Красноселькупском районе ЯНАО собака на самовыгуле покусала ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.
«В этой связи прокурором Красноселькупского района в суд направлено исковое заявление о компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетнему», — рассказали на официальном сайте ведомства. Суд удовлетворил требования прокуратуры и назначил в пользу ребенка денежную компенсацию.
С хозяина собаки взыскано 20 тысяч рублей. Судебное решение ответчик полностью выполнил.
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