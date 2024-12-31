31 декабря 2024
30 декабря 2024

В ЯНАО ребенок получил компенсацию за нападение собаки на самовыгуле

В Красноселькупском районе ребенку выплатили 20 тысяч рублей за укус собаки
© Служба новостей «URA.RU»
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Хозяин собаки заплатил ребенку компенсацию (архивное фото)
Хозяин собаки заплатил ребенку компенсацию (архивное фото) Фото:

В Красноселькупском районе ЯНАО собака на самовыгуле покусала ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

«В этой связи прокурором Красноселькупского района в суд направлено исковое заявление о компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетнему», — рассказали на официальном сайте ведомства. Суд удовлетворил требования прокуратуры и назначил в пользу ребенка денежную компенсацию.

С хозяина собаки взыскано 20 тысяч рублей. Судебное решение ответчик полностью выполнил.

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В Красноселькупском районе ЯНАО собака на самовыгуле покусала ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе районной прокуратуры. «В этой связи прокурором Красноселькупского района в суд направлено исковое заявление о компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетнему», — рассказали на официальном сайте ведомства. Суд удовлетворил требования прокуратуры и назначил в пользу ребенка денежную компенсацию. С хозяина собаки взыскано 20 тысяч рублей. Судебное решение ответчик полностью выполнил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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