02 января 2025

В Екатеринбурге загорелась гимназия, на место примчались десятки спасателей. Видео

В Екатеринбурге загорелась водосточная труба у гимназии №99
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытое горение возле гимназии ликвидировали (архивное фото)
Открытое горение возле гимназии ликвидировали (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге загорелась водосточная труба у гимназии №99 (жилой район Эльмаш). На место происшествия съехалось десяток машин МЧС, утверждают очевидцы в соцсетях.

«К гимназии №99 прибыли десяток пожарных машин. Горела водосточная труба. Открытое горение ликвидировано», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП». На видео можно разглядеть семь единиц спецтехники.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС по Свердловской области за комментарием. В ведомстве ответили, что горел обогревающий кабель в водосточной трубе здания на площади один квадратный метр. Также они подтвердили ликвидацию открытого горения.

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В Екатеринбурге загорелась водосточная труба у гимназии №99 (жилой район Эльмаш). На место происшествия съехалось десяток машин МЧС, утверждают очевидцы в соцсетях. «К гимназии №99 прибыли десяток пожарных машин. Горела водосточная труба. Открытое горение ликвидировано», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП». На видео можно разглядеть семь единиц спецтехники. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС по Свердловской области за комментарием. В ведомстве ответили, что горел обогревающий кабель в водосточной трубе здания на площади один квадратный метр. Также они подтвердили ликвидацию открытого горения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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