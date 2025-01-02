В Екатеринбурге загорелась водосточная труба у гимназии №99 (жилой район Эльмаш). На место происшествия съехалось десяток машин МЧС, утверждают очевидцы в соцсетях.
«К гимназии №99 прибыли десяток пожарных машин. Горела водосточная труба. Открытое горение ликвидировано», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП». На видео можно разглядеть семь единиц спецтехники.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС по Свердловской области за комментарием. В ведомстве ответили, что горел обогревающий кабель в водосточной трубе здания на площади один квадратный метр. Также они подтвердили ликвидацию открытого горения.
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