НАТО отправляет 10 кораблей для патрулирования Балтийского моря

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НАТО направляет свои суда в Балтийское море для предотвращения потенциальных диверсий
НАТО направляет свои суда в Балтийское море для предотвращения потенциальных диверсий Фото:

Североатлантический альянс отправляет в Балтийское море 10 своих кораблей для патрулирования и предотвращения возможных диверсий. Они пробудут в морских водах до апреля. Об этом сообщил Yle. 

«В операции примут участие патрульные корабли Балтийского флота НАТО, а также корабли, направленные непосредственно странами альянса», — говорится в материале. Отмечается, что корабли останутся в Балтийском море до апреля 2025 года. 

Среди задач кораблей НАТО в Балтийском море: сдерживающие функции и снижение рисков возможных диверсий. Однако они не могут блокировать проход судов в международных водах. Морские суда будут находиться вблизи информационных и энергетических кабелей. Кроме того, отмечается, что на данный момент патрулирование ведется и в Финском заливе. Там размещены корабли Эстонии и Финляндии. 

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Североатлантический альянс отправляет в Балтийское море 10 своих кораблей для патрулирования и предотвращения возможных диверсий. Они пробудут в морских водах до апреля. Об этом сообщил Yle.  «В операции примут участие патрульные корабли Балтийского флота НАТО, а также корабли, направленные непосредственно странами альянса», — говорится в материале. Отмечается, что корабли останутся в Балтийском море до апреля 2025 года.  Среди задач кораблей НАТО в Балтийском море: сдерживающие функции и снижение рисков возможных диверсий. Однако они не могут блокировать проход судов в международных водах. Морские суда будут находиться вблизи информационных и энергетических кабелей. Кроме того, отмечается, что на данный момент патрулирование ведется и в Финском заливе. Там размещены корабли Эстонии и Финляндии. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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