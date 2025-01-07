НАТО отправляет 10 кораблей для патрулирования Балтийского моря

Североатлантический альянс отправляет в Балтийское море 10 своих кораблей для патрулирования и предотвращения возможных диверсий. Они пробудут в морских водах до апреля. Об этом сообщил Yle.
«В операции примут участие патрульные корабли Балтийского флота НАТО, а также корабли, направленные непосредственно странами альянса», — говорится в материале. Отмечается, что корабли останутся в Балтийском море до апреля 2025 года.
Среди задач кораблей НАТО в Балтийском море: сдерживающие функции и снижение рисков возможных диверсий. Однако они не могут блокировать проход судов в международных водах. Морские суда будут находиться вблизи информационных и энергетических кабелей. Кроме того, отмечается, что на данный момент патрулирование ведется и в Финском заливе. Там размещены корабли Эстонии и Финляндии.
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