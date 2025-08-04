04 августа 2025

В Румынии объявили ЧС из-за азербайджанской нефти

© Служба новостей «URA.RU»
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Румыния разрешила OMV Petrom использовать госрезервы из-за грязной нефти
Румыния разрешила OMV Petrom использовать госрезервы из-за грязной нефти Фото:

Правительство Румынии объявило режим чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе после обнаружения опасных примесей в поставках азербайджанской нефти. Кризисная мера позволит компании OMV Petrom временно использовать государственные резервы углеводородов. Об этом сообщается на сайте министерства энергетики страны. 

«Выдача продуктов по акции в чрезвычайной ситуации можно разрешить только в той ситуации, в которой она объявлена чрезвычайная ситуация, уровень кризиса, с предварительным уведомлением Комиссии — ГД Энергии», — указано в пресс-релизе министерства энергетики Румынии. Документ размещен на официальном сайте ведомства. 

Европейская комиссия официально подтвердила введение ЧС, согласовав временное использование резервов. В ведомстве подчеркнули, что эта вынужденная мера поможет избежать дестабилизации топливного рынка Румынии и соседних стран.

Румыния ввела чрезвычайное положение в нефтяной отрасли из-за поставок некондиционного сырья из Азербайджана. Как установили специалисты, партия нефти объемом 92 тысячи тонны, доставленная через турецкий порт Джейхан 16-18 июля, содержит опасные хлорорганические соединения.

Министерство энергетики разрешило OMV Petrom экстренно использовать 80 тысяч тонн нефти и 30 тысяч тонн дизельного топлива из стратегических запасов. Эта мера направлена на предотвращение остановки нефтеперерабатывающего завода Petrobrazi — ключевого производителя топлива для внутреннего рынка.

Кризис возник после того, как лабораторные анализы подтвердили непригодность азербайджанской нефти для переработки. Ситуацию усугубило то, что альтернативные поставки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) оказались заблокированы из-за того же загрязнения.

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Правительство Румынии объявило режим чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе после обнаружения опасных примесей в поставках азербайджанской нефти. Кризисная мера позволит компании OMV Petrom временно использовать государственные резервы углеводородов. Об этом сообщается на сайте министерства энергетики страны.  «Выдача продуктов по акции в чрезвычайной ситуации можно разрешить только в той ситуации, в которой она объявлена чрезвычайная ситуация, уровень кризиса, с предварительным уведомлением Комиссии — ГД Энергии», — указано в пресс-релизе министерства энергетики Румынии. Документ размещен на официальном сайте ведомства.  Европейская комиссия официально подтвердила введение ЧС, согласовав временное использование резервов. В ведомстве подчеркнули, что эта вынужденная мера поможет избежать дестабилизации топливного рынка Румынии и соседних стран. Румыния ввела чрезвычайное положение в нефтяной отрасли из-за поставок некондиционного сырья из Азербайджана. Как установили специалисты, партия нефти объемом 92 тысячи тонны, доставленная через турецкий порт Джейхан 16-18 июля, содержит опасные хлорорганические соединения. Министерство энергетики разрешило OMV Petrom экстренно использовать 80 тысяч тонн нефти и 30 тысяч тонн дизельного топлива из стратегических запасов. Эта мера направлена на предотвращение остановки нефтеперерабатывающего завода Petrobrazi — ключевого производителя топлива для внутреннего рынка. Кризис возник после того, как лабораторные анализы подтвердили непригодность азербайджанской нефти для переработки. Ситуацию усугубило то, что альтернативные поставки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) оказались заблокированы из-за того же загрязнения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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