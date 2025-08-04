04 августа 2025

В Краснодарском крае ввели опасность БПЛА

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На территории края объявлена беспилотная опасность
На территории края объявлена беспилотная опасность Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Краснодарского края объявили беспилотную опасность из-за угрозы падения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает региональная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«На территории края объявлена „беспилотная опасность“. Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов. Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления (коридор, кладовая)», — говорится в уведомлении РСЧС Краснодарского края.

Жителям также рекомендовали при обнаружении или падении БПЛА незамедлительно звонить по номеру 112. Ранее в Брянской области также объявили опасность атаки украинских беспилотников.

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Власти Краснодарского края объявили беспилотную опасность из-за угрозы падения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает региональная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). «На территории края объявлена „беспилотная опасность“. Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов. Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления (коридор, кладовая)», — говорится в уведомлении РСЧС Краснодарского края. Жителям также рекомендовали при обнаружении или падении БПЛА незамедлительно звонить по номеру 112. Ранее в Брянской области также объявили опасность атаки украинских беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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