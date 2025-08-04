В Краснодарском крае ввели опасность БПЛА

Власти Краснодарского края объявили беспилотную опасность из-за угрозы падения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает региональная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
«На территории края объявлена „беспилотная опасность“. Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов. Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления (коридор, кладовая)», — говорится в уведомлении РСЧС Краснодарского края.
Жителям также рекомендовали при обнаружении или падении БПЛА незамедлительно звонить по номеру 112. Ранее в Брянской области также объявили опасность атаки украинских беспилотников.
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