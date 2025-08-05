В аэропортах Москвы и области задержаны 14 рейсов

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Десятки рейсов задержаны в столичном регионе
Десятки рейсов задержаны в столичном регионе Фото:

В аэропортах Москвы и Московской области в ночь на 5 августа задержаны 14 рейсов и отменены три. Об этом сообщается на онлайн-табло воздушных гаваней Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. По состоянию на 01:25 мск два рейса были задержаны во Внуково, двенадцать — в Шереметьево, два рейса отменены в Домодедове, еще один — в Жуковском.

Причиной массовых задержек и отмен могла стать неблагоприятная метеообстановка. Ранее Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о сильных осадках и тумане.

Подобные массовые задержки и отмены рейсов уже происходили в московских аэропортах ранее. Так, в июне 2025 года из-за сильного тумана и ухудшения видимости до 200–700 метров в столице были задержаны 38 авиарейсов и отменены четыре. Тогда основная часть задержек пришлась на Внуково и Шереметьево, а отмены — на Домодедово и Жуковский.

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В аэропортах Москвы и Московской области в ночь на 5 августа задержаны 14 рейсов и отменены три. Об этом сообщается на онлайн-табло воздушных гаваней Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. По состоянию на 01:25 мск два рейса были задержаны во Внуково, двенадцать — в Шереметьево, два рейса отменены в Домодедове, еще один — в Жуковском. Причиной массовых задержек и отмен могла стать неблагоприятная метеообстановка. Ранее Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о сильных осадках и тумане. Подобные массовые задержки и отмены рейсов уже происходили в московских аэропортах ранее. Так, в июне 2025 года из-за сильного тумана и ухудшения видимости до 200–700 метров в столице были задержаны 38 авиарейсов и отменены четыре. Тогда основная часть задержек пришлась на Внуково и Шереметьево, а отмены — на Домодедово и Жуковский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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