04 августа 2025

ВСУ ударили по дому матери командующего ВВС Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ атаковали дом командующего ВВС Украины
ВСУ атаковали дом командующего ВВС Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины нанесли удар по жилому дому в Шебекинском районе Белгородской области, где проживала мать недавно назначенного командующего Военно-воздушными силами (ВВС) Украины Анатолия Кривоножко. Об этом проинформировала член Совета по правам человека Марина Ахмедова.

«Мать Анатолия Кривоножко — Прасковья Ефимовна. Она живет в другом селе — Первое Цепляево того же Шебекинского района. Неизвестно, жива ли она, ей 87, и, по крайней мере, в прошлом году ее дом был поврежден атакой ВСУ — старший сынок снаряд прислал», — написала Ахмедова в своем telegram-канале.

Сообщается, что после перенесенного инсульта пожилая женщина переехала жить к своему младшему сыну, брату Анатолия Кривоножко, поскольку была прикована к постели. При этом сам командующий ВВС Украины Анатолий Кривоножко не поддерживает связь с членами своей семьи. Как отмечает Ахмедова, на село Первое Цепляево регулярно совершаются атаки с использованием дронов.

Ранее СМИ сообщили, что мать Кривоножко — Варвара Кривоножко — умерла на 102-м году жизни в одном из сел Белгородской области. По информации журналистов, женщина перенесла четыре инсульта. Кривоножко возглавил ВВС Украины в начале августа 2025 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по жилому дому в Шебекинском районе Белгородской области, где проживала мать недавно назначенного командующего Военно-воздушными силами (ВВС) Украины Анатолия Кривоножко. Об этом проинформировала член Совета по правам человека Марина Ахмедова. «Мать Анатолия Кривоножко — Прасковья Ефимовна. Она живет в другом селе — Первое Цепляево того же Шебекинского района. Неизвестно, жива ли она, ей 87, и, по крайней мере, в прошлом году ее дом был поврежден атакой ВСУ — старший сынок снаряд прислал», — написала Ахмедова в своем telegram-канале. Сообщается, что после перенесенного инсульта пожилая женщина переехала жить к своему младшему сыну, брату Анатолия Кривоножко, поскольку была прикована к постели. При этом сам командующий ВВС Украины Анатолий Кривоножко не поддерживает связь с членами своей семьи. Как отмечает Ахмедова, на село Первое Цепляево регулярно совершаются атаки с использованием дронов. Ранее СМИ сообщили, что мать Кривоножко — Варвара Кривоножко — умерла на 102-м году жизни в одном из сел Белгородской области. По информации журналистов, женщина перенесла четыре инсульта. Кривоножко возглавил ВВС Украины в начале августа 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...