Вооруженные силы Украины нанесли удар по жилому дому в Шебекинском районе Белгородской области, где проживала мать недавно назначенного командующего Военно-воздушными силами (ВВС) Украины Анатолия Кривоножко. Об этом проинформировала член Совета по правам человека Марина Ахмедова.
«Мать Анатолия Кривоножко — Прасковья Ефимовна. Она живет в другом селе — Первое Цепляево того же Шебекинского района. Неизвестно, жива ли она, ей 87, и, по крайней мере, в прошлом году ее дом был поврежден атакой ВСУ — старший сынок снаряд прислал», — написала Ахмедова в своем telegram-канале.
Сообщается, что после перенесенного инсульта пожилая женщина переехала жить к своему младшему сыну, брату Анатолия Кривоножко, поскольку была прикована к постели. При этом сам командующий ВВС Украины Анатолий Кривоножко не поддерживает связь с членами своей семьи. Как отмечает Ахмедова, на село Первое Цепляево регулярно совершаются атаки с использованием дронов.
Ранее СМИ сообщили, что мать Кривоножко — Варвара Кривоножко — умерла на 102-м году жизни в одном из сел Белгородской области. По информации журналистов, женщина перенесла четыре инсульта. Кривоножко возглавил ВВС Украины в начале августа 2025 года.
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