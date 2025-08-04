04 августа 2025

Генерал Попов: запустить дроны в Волгоград могли с корабля в Каспийском море

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БПЛА могли запустить не только с территории Украины, но и России
БПЛА могли запустить не только с территории Украины, но и России Фото:
новость из сюжета
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Беспилотные летательные аппараты, направленные в сторону Волгограда, могли быть запущены как с территории России, так и из Казахстана либо с судна, находящегося в акватории Каспийского моря. Такое мнение высказал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

«Не исключено, что беспилотники летели со стороны юго-востока или даже востока. Их могли запустить даже с корабля или небольшого арендованного парохода в Каспийском море», — отметил Попов в беседе с aif.ru.

Он предположил, что с юго-востока дроны могли прилететь с территории Казахстана. Попов считает, что некоторые исполнители согласились бы сделать это за 100 евро или 100 долларов. При этом Попов уверен, что дроны, ударившие по Волгограду, были запущены не с территории Украины. В этом случае их бы сбили системы СПО.

Генерал-майор выразил мнение, что беспилотные летательные аппараты, направленные в сторону Волгограда, могли быть запущены с дистанции от 150 до 300 километров. По словам Попова, среди уничтоженных над Волгоградом дронов, вероятно, присутствовали такие модели, как «Бобер», «Коса», «Валькирия», а также турецкий «Байрактар».

Как URA.RU писало ранее, средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 61 беспилотное летательное устройство в различных регионах страны, из которых шесть были ликвидированы на территории Волгоградской области.

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Беспилотные летательные аппараты, направленные в сторону Волгограда, могли быть запущены как с территории России, так и из Казахстана либо с судна, находящегося в акватории Каспийского моря. Такое мнение высказал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. «Не исключено, что беспилотники летели со стороны юго-востока или даже востока. Их могли запустить даже с корабля или небольшого арендованного парохода в Каспийском море», — отметил Попов в беседе с aif.ru. Он предположил, что с юго-востока дроны могли прилететь с территории Казахстана. Попов считает, что некоторые исполнители согласились бы сделать это за 100 евро или 100 долларов. При этом Попов уверен, что дроны, ударившие по Волгограду, были запущены не с территории Украины. В этом случае их бы сбили системы СПО. Генерал-майор выразил мнение, что беспилотные летательные аппараты, направленные в сторону Волгограда, могли быть запущены с дистанции от 150 до 300 километров. По словам Попова, среди уничтоженных над Волгоградом дронов, вероятно, присутствовали такие модели, как «Бобер», «Коса», «Валькирия», а также турецкий «Байрактар». Как URA.RU писало ранее, средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 61 беспилотное летательное устройство в различных регионах страны, из которых шесть были ликвидированы на территории Волгоградской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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